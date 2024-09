KUL i Caritas wspierają powodzian  

Podczas niedzielnej Mszy św. w Kościele Akademickim KUL prorektor ds. kształcenia ks. dr hab. Jarosław Jęczeń zaapelował w imieniu rektora KUL do „wszystkich, którym leży na sercu drugi człowiek” o wsparcie poszkodowanych w żywiole. Mieszkańcy województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz ratownicy walczą z powodzią i jej skutkami. Żywioł niszczy dorobek życia tysięcy ludzi. Straty materialne są ogromne. Polacy solidarnie wspierają się w walce z wielką wodą, przekazując mieszkańcom zalanych terenów wsparcie rzeczowe i finansowe. Do dzieła pomocy przyłącza się również Katolicki Uniwersytet Lubelski wspólnie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

- Chcemy jeszcze mocniej wesprzeć naszych rodaków dotkniętych klęską powodzi, wypełniając przykazanie miłości bliźniego. Społeczność KUL nigdy nie przystaje obojętna na ludzką krzywdę - napisał rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski w liście, który w niedzielę odczytał w Kościele Akademickim prorektor ks. dr hab. Jarosław Jęczeń.

W słowie do wiernych, społeczności akademickiej i przyjaciół KUL, ks. prof. Kalinowski nawiązał do słów przypowieści z Ewangelii św. Mateusza: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie”. - To nie są wyłącznie piękne słowa; to ma być nasza codzienność, codzienność ludzi wierzących. Dziś Chrystus jest powodzianinem z Głuchołaz, Kłodzka, Lądka Zdroju czy Stronia Śląskiego. Pytanie brzmi: czy dostrzegamy Go w twarzach tych, którzy w ostatnich dniach zmagali się z żywiołem, a dziś potrzebują naszej pomocy? - napisał ks. M. Kalinowski.



Punkt do przekazywania darów dla ofiar powodzi umiejscowiony jest w holu Collegium Jana Pawła II KUL (wejście od ul. Łopacińskiego). Przyjmowane są takie środki jak woda butelkowana, żywność pakowana próżniowo lub w puszkach, środki higieny osobistej oraz środki czystości, a także materiały i narzędzia, które będą przydatne do usuwania skutków klęski żywiołowej, jaka wystąpiła na terenie południowo- zachodniej Polski. Zbiórka na KUL potrwa do 29 września. Powodzian można wesprzeć finansowo. Wpłat należy dokonywać na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351 z dopiskiem POWODZ.