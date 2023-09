Jedna piąta na 5 tys. kandydatów do bierzmowania w archidiecezji lubelskiej pojawiła się na spotkaniu "Rozpaleni" w hali Targów Lublin. Razem się modlili, bawili i słuchali świadectw innych ludzi.

- Jestem naprawdę zbudowany postawą młodych ludzi - mówi ks. Mateusz Wójcik, dyrektor wydarzenia. - Byli skupieni na Najświętszym Sakramencie, dało się czuć, że Duch Święty wieje wśród nich. Myślę, że młodzi doświadczyli Boga, który daje im konkretny przykład, konkretne słowa, Dziś włożył je w słowa Kuby Wachnika, siatkarza, w słowa ks. Przemka Kapały, w słowa ks. biskupa Adama i ks. abp Stanisława.

Pod wrażeniem kandydatów do bierzmowania byli młodzi organizatorzy wydarzenia. - To wszystko przerosło moje najśmielsze oczekiwania - mówi studentka Zuza Sławińska. - Gdy zobaczyłam tych młodych ludzi w hali, byłam pod wrażeniem, że tylu ich chciało tu przyjść, dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w sakramencie bierzmowania. A najpiękniejszy był moment, kiedy młodzi modlili się przed Najświętszym Sakramentem - stwierdza.

Ks. Przemysław Kapała, Fit Pasterz, który był gościem tegorocznego spotkania, podkreśla, że wydarzenie, które miał okazję współtworzyć, było dla niego wspaniałym doświadczeniem młodego Kościoła. - To wydarzenie pokazuje, że w młodym człowieku jest wielkie pragnienie, żeby spotkać się z Panem Bogiem - stwierdza. - Młodzi czasami po prostu boją się wyciągnąć rękę, żeby się z Nim spotkać. Myślę, że takie wydarzenia pomagają im w tym, dodają im odwagi.