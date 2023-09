Monte Cassino trafi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?  

Opactwo na Monte Cassino i dziewięć innych klasztorów benedyktyńskich we Włoszech złożyło w siedzibie UNESCO w Paryżu wniosek o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa. Dokumentacja do zaopiniowania została złożona po wstępnej pozytywnej ocenie - poinformował w poniedziałek burmistrz Cassino Enzo Salera.

Razem z opactwem na Monte Cassino o wpisanie na listę UNESCO ubiegają się średniowieczne klasztory benedyktynów w Subiaco i Fara in Sabina w stołecznym regionie Lacjum, Castel San Vincenzo i Rocchetta al Volturno w Molise, w Civate w Lombardii, Sant'Ambrogio i Chiusa San Michele w Piemoncie, Capua w Kampanii i w Genga w Marche.

Inicjatywę tę poparło Ministerstwo Kultury w Rzymie. Zbiorowa kandydatura została już zaaprobowana na początku września przez radę włoskiej komisji kultury do spraw UNESCO, co umożliwiło wysłanie dokumentacji do Paryża.

Najstarsze z tych klasztorów powstały między VI a X wiekiem.

Najbardziej z nich znany, na Monte Cassino, został założony w 529 roku przez świętego Benedykta.

Opactwo to zostało zniszczone w wyniku bombardowań w lutym 1944 roku, a więc na trzy miesiące przed zdobyciem wzgórza przez 2 Korpus Polski. Klasztor odbudowano po wojnie.

W tamtejszej bibliotece znajduje się bezcenny księgozbiór, w tym manuskrypty niemal cudem ocalone w czasie wojny. Księgi, jakie są tam przechowywane, czynią to miejsce punktem odniesienia dla całego świata.

W Subiaco jest natomiast grota, w której mieszkał wcześniej święty Benedykt na początku życia w odosobnieniu.