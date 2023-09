Jałmużnik Papieski o kard. Rysiu: wielka radość dla Łodzi  

To wielka radość dla naszego miasta Łodzi, wielkie wyróżnienie również dla wierzących i także moja radość osobista, bo mój ordynariusz został kardynałem – tak Jałmużnik Papieski kard. Konrad Krajewski, w rozmowie z Radiem Watykańskim i Vatican News, odniósł się do sobotniego konsystorza, podczas którego kard. Grzegorz Ryś otrzymał biret kardynalski.

Jałmużnik Papieski podkreślił, że Papież Franciszek dostrzegł kard. Rysia i „wybrał go na swojego doradcę”. „Poznał go, zobaczył kim jest, zobaczył jak się modli, zobaczył co myśli o Kościele, i natychmiast, jak tylko to było możliwe, zrobił go swoim doradcą. To jest radość nieprawdopodobna także dla mnie” – powiedział kard. Krajewski.

Dziś na Placu św. Piotra Papież Franciszek przewodniczył konsystorzowi z udziałem m.in. 21 nowych kardynałów Kościoła katolickiego.