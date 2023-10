Nikt nie wie, jak się to wszystko skończy, i niestety nie ma niczego, co by skazywało, że ten konflikt może zakończyć się szybko – mówi o. Gabriel Romanelli, proboszcz ze Strefy Gazy. Jak podkreśla, po ataku Hamasu na Izrael wśród miejscowych zapanował smutek i niepewność w oczekiwaniu na to, co się wydarzy.