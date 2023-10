Komunikat Watykanu ws. Marka Rupnika  

„We wrześniu Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich poinformowała Papieża o poważnych problemach w prowadzeniu sprawy ks. Marko Rupnika i braku wyjścia do ofiar. W związku z tym Ojciec Święty zwrócił się do Dykasterii Nauki Wiary o ponowne rozpatrzenie sprawy i podjął decyzję o zniesieniu przedawnienia, aby umożliwić przeprowadzenie procesu” – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

„Papież jest głęboko przekonany, że jeśli jest coś, czego Kościół musi się nauczyć od Synodu, to jest to uważne i współczujące słuchanie tych, którzy cierpią, zwłaszcza tych, którzy czują się marginalizowani przez Kościół” – czytamy w komunikacie.

Urodzony 28 listopada 1954 we wsi Zadlogu w Zachodniej Słowenii ks. Marko Ivan Rupnik wstąpił w 1973 do zakonu jezuitów po studiach w Rzymie przyjął w 1985 święcenia kapłańskie. Szybko zasłynął jako zdolny malarz o oryginalnym stylu artystycznym, a jego ikony, obrazy i freski zdobią wiele kościołów i innych obiektów na całym świecie, także w Polsce (m.in. w Krakowie, Katowicach i Szczecinku).

W grudniu 2022 generał Towarzystwa Jezusowego oświadczył, iż o. Rupnik został ekskomunikowany, ale niebawem okazało się, że ta kara kościelna była już wcześniejsza i w maju 2020 Franciszek ją cofnął. Powodem tych działań były postawione zakonnikowi zarzuty o wykorzystywanie seksualne kilku kobiet. W marcu 2020 wygłosił on pierwsze kazanie wielkopostne dla papieża i kurii Rzymskiej. Ale zarzuty potwierdziły się i 9 czerwca br. generał zakonu postanowił wydalić podejrzanego z Towarzystwa Jezusowego.

Niedawno ks. Rupnik został przyjęty (inkardynowany) do słoweńskiej diecezji Koper. Oświadczenie w tej sprawie wydał 26 października miejscowy biskup Jurij Bizjak. Stwierdził on, że nastąpiło to na prośbę samego zainteresowanego, a diecezja nie miała żadnych podstaw, aby odmówić mu, gdyż nie ma dotychczas żadnych orzeczeń kościelnych ani państwowych, które potwierdzałyby te zarzuty.

„Ksiądz Marko Ivan Rupnik został przyjęty (inkardynowany) do diecezji koperskiej pod koniec sierpnia 2023 roku” – głosi dokument podpisany przez bp. Bizjaka, który zaznaczył, iż podjął taką decyzję na prośbę samego duchownego. Wskazał przy tym, że nie rozporządza on żadnym dokumentem dowodowym, który stwierdzałby oficjalnie, iż M. Rupnik został uznany przez sąd kościelny lub państwowy za winnego popełnienia czynów, które mu zarzucano.

„Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony” – przytoczył biskup Kopru art. 11,1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (z 10 grudnia 1948). Dodał od siebie, że do chwili, aż ks. Rupnik nie zostanie sądownie uznany za winnego, korzysta on ze wszystkich praw i obowiązków duchownych diecezjalnych.

