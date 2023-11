Ponad 330 tys. szczepionek przeciw malarii dotarło do Kamerunu  

W nocy z 21 na 22 listopada do Yaounde, stolicy Kamerunu, dotarło ponad 330 tys. dawek zalecanej przez WHO szczepionki przeciwko malarii RTS,S - poinformował UNICEF. To historyczny krok w kierunku szerszych szczepień przeciwko tej jednej z najbardziej śmiercionośnych chorób pośród dzieci w krajach Afryki.