Jednocześnie GDDKiA poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 1318 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Gołoledź lub błoto pośniegowe występuje na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego na: dk 73 odc. Chmielnik – Kielce, dk 78 odc. Moskorzew – Chmielnik, dk 74 odc. Cedzyna – Baćkowice, dk 42 odc. Smyków – Gustawów, dk S7 odc. Chęciny – Zagóra.

Także na terenie województwa lubelskiego na: dk 74 odc. Gorajec – Zamość – Zosin, dk 17 odc. Izbica – Hrebenne, dk 82 odc. Lublin – Włodawa; opolskiego na: dk 45 odc. Opole – Dąbrówka Górna, dk 46 odc. Opole – Dobrodzień; dolnośląskiego na:dk 33 odc. Żelazno – Boboszów; mazowieckiego na: dk 62 odc. Serock – Nowy Dwór Mazowiecki, dk 48 odc. Sielce – Odrzywół, dk 79 odc. Bogucin – Kostusin, dk S7 odc. Głuchów – Białobrzegi i śląskiego na dk 86 odc. Podwarpie – Sosnowiec.

Z opadami śniegu muszą się liczyć kierowcy podróżujący drogami na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko–mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Z kolei śnieg i deszcz ze śniegiem utrudnia jazdę w województwie łódzkim.

IMGW prognozuje w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu kraju zachmurzenie całkowite i tam opady śniegu. Przelotne opady śniegu możliwe także na wybrzeżu. Temperatura minimalna od -20 st. C na północnym wschodzie, około -11 st. C w centrum, do -4 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h; w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.