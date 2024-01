Fatima: władze sanktuarium w 2024 r. będą promować kulturę modlitwy  

Jak poinformował rektor fatimskiego sanktuarium ksiądz Carlos Cabecinhas, rok 2024 w tej portugalskiej miejscowości będzie obchodzony jako „czas modlitwy”. W jego trakcie podejmowane będą zachęty dla pielgrzymów do angażowania się „we wszelkiego rodzaju ciche oraz wypowiadane głośno” rozmowy z Bogiem.

Portugalski duchowny wyjaśnił, że w czasie najbliższych dwóch lat w sanktuarium fatimskim, zgodnie z wolą papieża Franciszka, będą proponowane pielgrzymom rozmaite formy zachęty do modlitwy oraz pielęgnowania nadziei. – Przez obecny rok i w 2025 r. będziemy realizowali w Fatimie dwuletni program pod nazwą “Ku spotkaniu z Nadzieją” – powiedział duchowny, zaznaczając, że służy to przygotowaniu się do obchodzonego w 2025 r. w Kościele Roku Świętego.

Ksiądz Cabecinhas przypomniał, że w 2023 r. dobiegł końca w Fatimie trzyletni program duszpasterski. Zaznaczył, że prowadzony był on w bardzo trudnych warunkach naznaczonych pandemią koronawirusa, co wymusiło na władzach tego miejsca kultu wprowadzenie obostrzeń sanitarnych. Odnotował, że od początku 2023 r. doszło do znaczącego wzrostu dynamiki życia sanktuarium wraz z przygotowaniami do wizyty papieża Franciszka w Fatimie towarzyszącej odbywającym się w na początku sierpnia ub.r. w aglomeracji Lizbony Światowym Dniom Młodzieży. Doszło do niej 5 sierpnia.