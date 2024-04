Polskie MSZ w czwartek ponownie odradziło wszelkie podróże do Strefy Gazy i obszarów przylegających, Jerozolimy oraz Libanu. Apelujemy o podejmowanie rozsądnych decyzji przy planowaniu wszelkich podróży zagranicznych - podkreślił resort dyplomacji.

W komunikacie MSZ ponownie przypomniało o obowiązujących ostrzeżeniach dla podróżujących do Izraela, Palestyny i Libanu, wprowadzonych w ubiegłym roku "w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa i prowadzonymi działaniami zbrojnymi".

Resort przestrzegł, że sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w każdym momencie może nagle eskalować, dlatego przebywanie w tym rejonie obarczone jest szczególnie wysokim poziomem ryzyka.

"Podróżując wbrew ostrzeżeniom MSZ na obszarze prowadzonych lub potencjalnych działań zbrojnych, należy liczyć się z tym, że pomoc, jakiej może udzielić na miejscu konsul w sytuacji kryzysowej, bywa bardzo ograniczona. Większość standardowych polis ubezpieczeniowych nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działań wojennych lub zamachów terrorystycznych" - podkreślił resort dyplomacji.

Jeśli chodzi o Izrael, to MSZ odradza wszelkie podróże do: obszaru przylegającego do Strefy Gazy, strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz Jerozolimy. Na pozostałym terytorium Izraela MSZ odradza podróże, które nie są konieczne.

W przypadku Palestyny polskie MSZ odradza wszelkie podróże do: Strefy Gazy, Jerozolimy. Na pozostałych okupowanych terytoriach palestyńskich (Zachodni Brzeg Jordanu) MSZ odradza podróże, które nie są konieczne.

MSZ, w związku z trwającym konfliktem w regionie oraz niestabilną sytuacją na południu Libanu i okresową wymianą ognia, a także coraz częściej odnotowywanymi przypadkami zatrzymań obcokrajowców, w tym obywateli RP, odradza wszelkie podróże do tego kraju.

"W dobie mobilności, powszechnej dostępności świata, ale i w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa podróżujących, apelujemy o podejmowanie rozsądnych decyzji przy planowaniu wszelkich podróży zagranicznych. Wyżej wymienione ostrzeżenia dla podróżujących nie są jedynymi aktualnie obowiązującymi ostrzeżeniami MSZ, a wysoki poziom zagrożenia nie ogranicza się do rejonu Izraela, Palestyny i Libanu" - podkreślił resort dyplomacji.

MSZ zachęca też, aby każdą podróż zagraniczną zarejestrować w systemie Odyseusz.