Z myślą o Polakach podróżujących po całym świecie powstała mobilna aplikacja Duszpolonia.org, wskazująca najbliższą lokalizację, gdzie odprawiana jest Msza św. w języku polskim. System swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej europejskich krajów, niedawno dołączyła do niego Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii.

Kraj po kraju, powstaje globalna baza informacji o Eucharystiach, odprawianych po polsku wszędzie tam, gdzie obecni są polscy księża, a więc w zamyśle autorów, również w najdalszych zakątkach świata. Póki co, aplikacja dobrze działa już na terenie Niemiec i Francji, obecnie dołączają kolejne parafie na terenie Wysp Brytyjskich oraz Irlandii.

Twórca aplikacji, Mirek Dynia, parafianin Kościoła pw. św. Elżbiety w niemieckim Paderborn, podkreśla że projekt najtrudniejszy jest w sferze dotarcia do parafii i pozyskania informacji: gdzie i kiedy odprawiana jest Msza Święta po polsku.

Jak więc działa Duszpolonia? „Jeżeli Eucharystia jest centrum naszej wiary to warto prowadzić wszelkie działania, aby udostępnić ludziom dostęp do Eucharystii. Wystarczy mieć w kieszeni telefon komórkowy, w którym jest zainstalowana jest aplikacja Duszpolonia.org, albo wejść na stronę Duszpolonia.org. Aplikacja automatycznie ściąga pozycję komórki i pokazuje najbardziej aktualne informacje o Mszy Świętej po polsku w danej okolicy. Jest to Eucharystia, ale może być również zaznaczona spowiedź, czy jakieś wydarzenie, w zależności od tego, jak dana parafia prowadzi swój kalendarz i czy przesyła nam informacje. Najlepiej, jeśli prowadzi kalendarz elektroniczny, wtedy wszystko działa automatycznie” – zaznacza Mirek Dynia.