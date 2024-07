Liban: Przywódca Hezbollahu spotkał się z przedstawicielem Hamasu

Przywódca libańskiego Hezbollahu Hasan Nasrallah i wysoki przedstawiciel palestyńskiego Hamasu Chalil Al-Hajja spotkali się, by omówić ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy i negocjacje na temat zawieszenia broni - przekazał w piątek w oświadczeniu wspierany przez Iran Hezbollah.

Wysocy rangą urzędnicy izraelscy i amerykańscy przekazali, że Hamas dość znacząco zmienił swoje stanowisko negocjacyjne, co daje nadzieję na zawarcie porozumienia, które doprowadzi do trwałego pokoju. W środę Hamas przesłał Izraelowi nową odpowiedź, a w czwartek wieczorem Izrael zgodził się wysłać negocjatorów, by wznowić rozmowy, które na wiele tygodni utknęły w impasie.

Po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., który doprowadził do trwającej wciąż wojny w Strefie Gazy, Hezbollah rozpoczął regularne ostrzały północnego Izraela w geście solidarności z palestyńską organizacją. Armia izraelska odpowiada ogniem. W ostatnich tygodniach konflikt się zaostrzył, wzbudzając obawy o wybuch otwartej wojny. Hezbollah deklaruje, że zaprzestanie ataków, gdy dojdzie do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Zarówno sunnicki Hamas, jak i szyicki Hezbollah są wspierane przez Iran, a przez Zachód uznawane za organizacje terrorystyczne. Kontrolujący południe Libanu i będący największą siłą polityczną w tym państwie Hezbollah posiada jednak znacznie większy i nowocześniejszy arsenał. Prowadzone od dekad potyczki między Hezbollahem a Izraelem, które w 2006 r. przeobraziły się w otwartą wojnę, są uznawane za zastępczą część konfliktu irańsko-izraelskiego.