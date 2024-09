10 lat zapomnianej wojny  

Aisha ma 10 lat, czyli tyle, ile trwa wojna w Jemenie. Tak jak wiele jemeńskich dzieci, nie zna innej rzeczywistości. Mieszkańców Jemenu od 2019 roku wspierają Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna, niosąc pomoc żywnościową i medyczną. Dziś po raz kolejny jednoczą się, aby zwrócić uwagę na najbardziej zapomniany konflikt na świecie.

Połowa obywateli Jemenu — ponad 18 mln osób — potrzebuje pomocy, a 4,5 mln zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów

W Jemenie co 2 godziny umiera kobieta w ciąży lub rodząca z przyczyn, którym można było całkowicie zapobiec. 50% ośrodków zdrowia nie funkcjonuje

Caritas i PAH: jedyne polskie organizacje działające w Jemenie bezpośrednio na miejscu

Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc w 5 obozach w regionie Ma’rib i wspiera lokalną klinikę Al Saqet. Wartość pomocy przekazanej przez organizację od 2019 roku przekracza 4,2 mln dolarów

Caritas Polska kontynuuje wsparcie dla 5 ośrodków zdrowia w Adenie, 3,6 mln dolarów to wartość pomocy przekazanej od 2019 roku

Pamiętamy i pomagamy: wspólne działania Caritas Polska i PAH

Oczy świata zwrócone są tam, gdzie wybuchają nowe konflikty, a wojna w Jemenie trwa od dekady, co skazuje kraj na zapomnienie. Oznacza to mniejsze wsparcie z zewnątrz, choć prawie 50% mieszkańców Jemenu potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Na razie nie ma nadziei na rozwiązanie konfliktu. Brak bezpieczeństwa w rejonie przekłada się na brak bezpieczeństwa żywnościowego.

— W związku z toczącą się wojną w Ukrainie ceny żywności wzrosły o 40%— mówi Radosław Sterna, kierownik ds. pomocy humanitarnej w rejonie Bliskiego Wschodu Caritas Polska— W Jemenie piętrzą się różne kryzysy: od epidemii cholery, przez katastrofalne powodzie i wichury, aż do załamania się systemów ochrony zdrowia i edukacji. To wszystko, przy toczącej się od dekady wojnie, doprowadziło kraj do upadku — dodaje Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Masowe, wymuszone przemieszczenia dodatkowo pogłębiają kryzys, powodując cierpienie milionów ludzi. Mieszkanie bądź osiedlenie się w pobliżu jednego z niewielu działających w Jemenie ośrodków zdrowia jest luksusem. — Przeżyliśmy już 10 lat nieszczęścia, trudnego życia i biedy. Brak mi słów, to jest nie do opisania — mówi Wafaa, pacjentka ośrodka Al Qalowah wspieranego przez Caritas Polska. — Chciałabym żyć normalnie i mieć lepszą przyszłość dla siebie i naszych synów. Potrzebujemy interwencji organizacji humanitarnych i wsparcia — dodaje. Z powodu wojny i tragicznych warunków życiowych do ucieczki został zmuszony także Ali, który wraz z całą rodziną schronił się w obozie dla uchodźców. — Dzieci chorują z powodu upałów, ale też dotkliwego zimna — mówi. Nie mieli nawet wystarczającej liczby koców, którymi dzieci mogłyby się otulić w nocy. Rodzina Alego i inne osoby w podobnej sytuacji otrzymały namioty, materace, koce oraz przybory kuchenne od Polskiej Akcji Humanitarnej. W obozie w regionie Ma’rib został te zapewniony dostęp do czystej wody.

Aby zwrócić uwagę Polaków na dramatyczną sytuację w Jemenie, Caritas Polska i Polska Akcja Humanitarna jednoczą siły i ruszają ze wspólną kampanią.

Caritas Polska i PAH to jedyne polskie organizacje, które działają w Jemenie bezpośrednio na miejscu. Współpracują ze sobą w Jemenie już od 2020 roku. PAH otworzyła swoje biuro w Adenie w 2019 roku, a 3 lata później stałe działania rozpoczęło biuro Caritas Polska. W ramach wspólnych działań organizacje realizowały m.in. projekty finansowane przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polegały one na wsparciu szpitala w Rasad w zakresie świadczeń dla personelu, zakupu leków i wyposażenia (PAH) oraz zakupu mobilnych klinik wraz z wyposażeniem, lekami i świadczeniami dla ich załóg (CP). Przez lata współpracy udało się wesprzeć działanie wielu kolejnych ośrodków zdrowia na południu Jemenu oraz pomóc setkom tysięcy Jemenek i Jemeńczyków.

Kto ma szczęście, ten przeżyje

Wsparcie organizacji humanitarnych dla szpitali w Jemenie jest niezbędne. Z perspektywy krajów funkcjonujących w pokoju i stabilności – problemy Jemenu są trudne do wyobrażenia: połowa placówek służby zdrowia nie funkcjonuje tam z powodu zniszczeń lub braku finansowania. Tymczasem chroniczne niedożywienie i trudne warunki życia prowadzą do chorób i wysokiej śmiertelności, szczególnie wśród kobiet i dzieci.

Polska Akcja Humanitarna, objęła wsparciem m.in. klinikę Al Saqet - placówka znów funkcjonuj dzięki dostarczeniu sprzętu medycznego oraz leków. PAH częściowo pokrywa również wynagrodzenia personelu, który od dawna nie otrzymywał wypłaty za swoją pracę. Obecnie to jedyna placówka medyczna działająca na potrzeby okolicznych obozów, w których mieszkają tysiące osób wewnętrznie przesiedlonych. - Połączenie działań na rzecz kliniki i mieszkańców obozów w regionie Ma’rib pozwala nam kompleksowo wspierać osoby dotknięte skutkami tej okrutnej wojny – mówi Małgorzata Pietrzak, koordynatorka działań PAH w Jemenie. - Tylko w ubiegłym roku udało się dotrzeć z pomocą do ponad 22 tys. poszkodowanych i zapewnić im godne warunki życia.

Z kolei Caritas Polska otworzyła biuro w Adenie, co znacznie ułatwiło prowadzenie działań pomocowych w tak trudnym miejscu. Obecnie organizacja wspiera 5 ośrodków zdrowia na terenie prowincji Aden. - Pomoc obejmuje zakup lekarstw i sprzętu medycznego, wypłaty świadczeń dla lekarzy i personelu, wsparcie bieżących wydatków np. zakup paliwa do generatora: w całym kraju są przerwy w dostawie prądu, a jeśli placówka go nie ma, to nie jest w stanie świadczyć usług medycznych — mówi Jakub Kharabshah, szef misji w Jemenie. — Ośrodki wspieramy również poprzez budowę paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Prowadzimy także profesjonalnie szkolenia dla pracowników — dodaje.

Kobiety i noworodki nie muszą umierać

W obecnej sytuacji to kobiety i dzieci wymagają szczególnej pomocy. Usługi położnicze, prowadzenie ciąży i opieka nad noworodkami mają kluczowe znaczenie, ponieważ, według danych UNICEF, każdego dnia 12 mieszkanek Jemenu umiera podczas porodu. — Kiedy trwa wojna, to często kobiety i dzieci doświadczane są najbardziej. Cierpią z powodu niedożywienia, chorób i ograniczonego dostępu do usług medycznych — mówi Aleksandra Leończyk-Gonera, koordynatorka ds. kampanii zagranicznych Caritas Polska. — W Jemenie co 2 godziny umiera kobieta w ciąży lub rodząca z przyczyn, którym można było całkowicie zapobiec Mniej niż 50% porodów odbywa się pod opieką wykwalifikowanego personelu i w rezultacie 5,5 mln kobiet potrzebuje ratującej życie opieki okołoporodowej — dodaje koordynatorka.

Wojna trwa - życie toczy się dalej

Przedłużająca się wojna i napięcia w rejonie sprawiają, że Jemen wciąż jest miejscem, gdzie rozgrywa się jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Bez pomocy z zewnątrz głód, choroby i brak opieki medycznej będą nadal zbierać śmiertelne żniwo. W Jemenie Polska oznacza wsparcie i solidarność. To właśnie dzięki Polkom i Polakom wielu mieszkańców tego kraju ma szansę na godne życie i właściwą opiekę medyczną.

Jak pomóc Jemenkom i Jemeńczykom?

WESPRZYJ CARITAS POLSKA

dokonując wpłaty jednorazowej lub decydując się na comiesięczne wsparcie poprzez stronę caritas.pl/jemen

wysyłając wpłatę tradycyjnym przelewem na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem JEMEN

wysyłając przelew BLIK na telefon o treści JEMEN przesłany pod numer +48 668 070 000

wysyłając SMS o treści JEMEN pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

WESPRZYJ POLSKĄ AKCJĘ HUMANITARNĄ