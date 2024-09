Pokazy, warsztaty i wykłady przygotowane z myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich cieszą się od lat ogromną popularnością. Co roku inna lubelska uczelnia jest koordynatorem wydarzenia. W tym roku zajmuje się tym Uniwersytet Medyczny,

- Jako Uniwersytet Medyczny w Lublinie jesteśmy zaszczyceni możliwością pełnienia funkcji głównego organizatora jej XX jubileuszowej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Ale chcę podkreślić, że wydarzenie rokrocznie jest zasługą doskonałej współpracy lubelskich uczelni publicznych, miasta Lublin, a także innych podmiotów, które biorą udział w lubelskim święcie nauki - mówi dr Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Hasło tegorocznej edycji brzmi "Człowiek sercem nauki".

- Zależało nam na podkreśleniu uniwersalności i interdyscyplinarności wydarzenia, w którym, bez względu na dziedzinę czy dyscyplinę nauki, to człowiek znajduje się w centrum zainteresowania ich wszystkich i to człowiek jest "motorem" rozwoju. Niemniej jednak w związku z tym, że to Uniwersytet Medyczny występuje w roli głównego organizatora tegorocznej edycji, chcieliśmy nadać festiwalowi nieco medyczny charakter i jak najpełniej nawiązać do hasła przez projekty specjalne, które przygotowaliśmy dla uczestników - mówi dr Brakowiecki.

Festiwal zacznie się 15 września od Lubelskiego Pikniku Naukowego, który odbędzie się na placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur, gdzie zgodnie z tradycją pojawią się stoiska piknikowe, gdzie będzie można wziąć udział w grach, zabawach i zasięgnąć rady ekspertów.

Na zajęcia wymagana jest rejestracja https://www.festiwal.lublin.pl/