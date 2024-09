Kosiniak-Kamysz: zespół ds. Funduszu Kościelnego jest na finiszu prac

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeszcze we wrześniu będzie w stanie przedstawić propozycje zmiany w działaniu Funduszu Kościelnego. Dodał, że międzyresortowy zespół ds. funduszu, któremu przewodniczy, jest już na finiszu swoich prac.

Kosiniak-Kamysz, któremu premier Donald Tusk powierzył powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, powiedział dziennikarzom w środę, że we wrześniu będzie w stanie przedstawić szefowi rządu "kilka rozwiązań" w tej sprawie.

"Jesteśmy na finale prac. Zespół, który powołaliśmy, intensywnie spotyka się dwa razy w tygodniu, w tym tygodniu również - pod jego koniec. Myślę, że tak, jak mówiliśmy - we wrześniu będę w stanie przedstawić (...) rekomendacje, kilka rozwiązań dla Rady Ministrów i dla premiera" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że podstawową kwestią omawianą przez zespół jest zabezpieczenie społeczne. Jak powiedział, "wielu ministrów zgłasza pomysł odpisu podatkowego". "Oczywiście do każdego pomysłu są uwagi. Finał będzie najważniejszy. Gdy nasz zespół zakończy prace nad projektem, to zapoznam premiera z efektami" - oświadczył wicepremier.

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z tych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały w naszym kraju w 1950 r. i nie utraciły żadnych nieruchomości.

Prace nad zmianami dotyczącymi Funduszu Kościelnego odbywały się już w latach 2012-2013. Zakończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych, ale ostatecznie prace nad nim przerwano. W 2014 r. rząd umówił się z Kościołem katolickim na odłożenie kwestii do 1 stycznia 2016 r., uznając, że temat nie powinien być przedmiotem kampanii wyborczej. Do sprawy powrócono w 2023 r. po wyborach parlamentarnych.

W styczniu 2024 r. powołany został Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego, którego zadaniem jest przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych. Na jego czele stanął wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ws. funduszu powołano również ekspercki zespół problemowy, na którego czele stanął prof. Piotr Kosiak.