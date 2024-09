Opolska Caritas uruchamia zbiórkę dla powodzian  

Caritas Diecezji Opolskiej i Kuria Diecezji Opolskiej w poniedziałek 16 września ogłosiły zbiórkę darów dla powodzian.

Potrzebne są: woda butelkowana (najlepiej butelki 5-litrowe), artykuły do higieny osobistej, środki czystości (proszki i płyny do czyszczenia), środki dezynfekcyjne; koce, śpiwory, karimaty, żywności z długim terminem przydatności, agregaty prądotwórcze, osuszacze, sprzęt do sprzątania (wiadra, łopaty, taczki, miotły, itp.).

Koordynatorzy pomocy z ramienia kurii i Caritas zaapelowali do duszpasterzy, aby organizowali zbiórki w swoich parafiach, korzystając z pomocy m.in. Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Zebrane artykuły mają być przekazywane do Magazynu Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-Winowie (ul. ks. Pawła Buhla 15).

Jednocześnie Caritas Diecezji Opolskiej uruchomiła zbiórkę finansową dla powodzian. Nr konta: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092, z dopiskiem: „powódź”.

Dla darczyńców z zagranicy funkcjonuje rachunek bankowy dewizowy w walucie Euro. Dane: Bank Pekao S.A. I o. Opole; IBAN: PL; SWIFT: PKO PPLPW; nr konta: 53 1240 1633 1978 0010 1185 7474.

- W imieniu powodzian prosimy o wsparcie i za nie dziękujemy - podkreśla ekipa opolskiej Caritas.

Informację o zbiórce zilustrowali zdjęciem z Głuchołaz, gdzie wezbrane wody rzeki Biała Głuchołaska porwały ścianę kaplicy bł. Luizy Merkert w Ośrodku "Skowronek".

- W niedzielę 22 września w parafiach diecezji opolskiej po wszystkich Mszach św. zostanie przeprowadzona zbiórka finansowa na rzecz powodzian - informuje ks. Paweł Chyla, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.

