W Polsce pracuje ponad 779 tys. obywateli Ukrainy

Pod koniec września 2024 r. do ubezpieczeń w Polsce zgłoszonych było ponad milion cudzoziemców. Około 779 tys. osób to obywatele Ukrainy - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich latach obserwowany jest stały wzrost liczby Ukraińców pracujących w naszym kraju.

Według danych ZUS, we wrześniu tego roku wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców było 1 mln 177 tys. 452. Dla porównania jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było 16 tys. cudzoziemców.

Wśród obywateli innych krajów trzy czwarte stanowią osoby z Ukrainy. Pod koniec września 2024 r. do ubezpieczeń zgłoszonych było 779,3 tys. Ukraińców. Jeszcze na początku 2024 r. było ich ponad 755 tys. Z kolei w 2022 r. w Polsce pracowało blisko 746 tys. osób z Ukrainy, w 2021 r. ponad 627 tys., a w 2020 r. - 532,5 tys.

Najwięcej obywateli Ukrainy pracuje w województwie mazowieckim - 188,1 tys., dolnośląskim - 92,7 tys. i wielkopolskim - 89,5 tys.

Na 779,3 tys. osób z Ukrainy - 406,5 tys. to mężczyźni, a 372,7 kobiety. Najwięcej pracujących osób z ukraińskim paszportem jest w wieku 30-44 lat.

W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który mieszka legalnie i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył do naszego kraju w okresie od 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi.

Uchodźcy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., mogą - po potwierdzeniu tożsamości - otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju jest uznawany za legalny do 30 września 2025 roku. Te osoby mogą jednak utracić prawo legalnego pobytu, jeżeli wyjadą z Polski na dłużej niż jeden miesiąc. To ograniczenie nie ma jednak zastosowania do osób skierowanych do pracy poza granicami przez podmioty prowadzące działalność w Polsce.

Rodziny z Ukrainy mają dostęp do świadczeń rodzinnych np. 800 plus. Warunkiem jest, by ich dzieci uczęszczały do polskiej szkoły. Od tej zasady wprowadzono jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.

ZUS poinformował PAP, że od stycznia do października 2024 r. 800 plus wypłacono na 337,6 tys. dzieci z Ukrainy.