Papież w dzienniku "Il Messaggero": mój Rok Święty nadziei

"Mój Rok Święty nadziei" - to tytuł tekstu papieża Franciszka, opublikowanego przez włoski dziennik "Il Messaggero" w środę, na sześć dni przed inauguracją Wielkiego Jubileuszu w Kościele. Rok Święty, który papież rozpocznie uroczyście w wigilijny wieczór, odbędzie się pod hasłem "Pielgrzymi nadziei".

Na łamach gazety Franciszek przypomniał, że począwszy od 1300 roku i bulli papieża Bonifacego VIII miliony pielgrzymów przybywają do Rzymu z okazji Roku Świętego po to, by - jak dodał - "ich codzienne życie, mimo udręki i zmęczenia, było wspierane przez nadzieję Ewangelii". Podkreślił, że życie chrześcijańskie jest "drogą, która potrzebuje mocnych momentów, by żywić i wzmacniać nadzieję". Jak zaznaczył, po raz kolejny Rzym przyjmie licznych pielgrzymów pochodzących z wielu części świata, jak miało to miejsce podczas pierwszego Jubileuszu Kościoła katolickiego.

Papież odnotował, że w związku z tym wydarzeniem w Wiecznym Mieście trwa "wielka mobilizacja" i podejmowane są "nadzwyczajne kroki", by poprawić połączenia drogowe i funkcjonowanie komunikacji publicznej, odrestaurować zabytki i unowocześnić stolicę.

"Choć ważne jest to, by Rzym był gotów z punktu widzenia przestrzeni miejskiej, nie zapominajmy, że Jubileusz przyznaje mu specjalne powołanie, by być miejscem gościnnym wobec wszystkich, laboratorium łączenia różnorodności i dialogu między stronami, wielokulturową pracownią, która łączy, jak w mozaice, różne kolory świata" - wyjaśnił. Franciszek wyraził pragnienie, by w ten sposób Rzym pokazał całemu światu "szczególne piękno swojej chrześcijańskiej historii, która wyróżnia się nie tylko przez splendor sztuki, ale także i przede wszystkim przez gościnność i braterstwo".

W 24-stronicowym dodatku na temat Roku Świętego opublikowano też tekst prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, który zaznaczył, że będzie to "nadzwyczajne wydarzenie pokoju, przebaczenia, wyzwolenia". Jak stwierdził szef państwa, nabierze to "uniwersalnego znaczenia ze względu na poważną sytuację międzynarodową, którą charakteryzują wojny, konflikty, napięcia, niestabilność, powodujące wszędzie ubóstwo, niepokój i cierpienie". "Nie możemy ulec strachowi ani popaść w zniechęcenie" - dodał prezydent Mattarella.

Premier Giorgia Meloni napisała z kolei, że Rok Święty przypomina Włochom i światu, że "Rzym nie jest miastem, jak inne, ale centrum chrześcijaństwa". "W historii europejskiej i nie tylko, jubileuszowa pielgrzymka nigdy nie była faktem marginalnym, ale elementem, który przyczyniał się do wyznaczenia charakterystycznych cech naszej cywilizacji" - zauważyła szefowa włoskiego rządu.

Burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri wyraził przekonanie, że Jubileusz Nadziei będzie dla świata "potężnym przesłaniem spotkania i braterstwa".

Zgodnie z tradycją Rok Święty ogłaszany jest co 25 lat. 24 grudnia papież Franciszek zainauguruje Wielki Jubileusz 2025 roku otwierając Drzwi Święte w bazylice watykańskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka