Franciszek: znęcanie się nad rówieśnikami to przygotowanie do wojny

Znęcanie się dzieci i młodzieży nad rówieśnikami to "przygotowanie do wojny" - powiedział papież Franciszek podczas audiencji dla przedstawicieli stowarzyszeń nauczycieli, wychowawców i rodziców działających we włoskich szkołach katolickich. Podkreślił potrzebę budowania fundamentów pod "braterski świat".

Podczas spotkania w Watykanie, w którym uczestniczyli też uczniowie, papież podkreślił, że szkoły mogą miejscem, w którym tworzy się "podwaliny pod bardziej sprawiedliwy i braterski świat, przy udziale wszystkich dyscyplin i kreatywności dzieci oraz młodzieży".

"Ale - dodał - jeśli w szkole prowadzicie między sobą wojnę, jeśli w szkole znęcacie się nad dziewczętami i chłopcami, którzy mają jakieś problemy, to jest to przygotowanie do wojny, a nie do pokoju. Proszę, nigdy żaden bullying"- wezwał Franciszek używając angielskiego określenia zjawiska przemocy rówieśniczej.

Papież wyraził też opinię, że konieczna jest "pedagogika, która podkreśla to, co najważniejsze i w centrum stawia pokorę, bezinteresowność, gościnność".

"Pedagogika odległa od ludzi nie jest potrzebna, nie pomaga"- ocenił Franciszek i zwrócił uwagę na centralną rolę rodziny. "Proszę, rozmawiajcie w rodzinach" - zaapelował papież.

