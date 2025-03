Polska-Litwa: 1:0. Wynik jest duuużo lepszy niż gra Biało-Czerwonych  

Polska pokonała w Warszawie Litwę 1:0 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. To było bardzo szczęśliwe zwycięstwo naszych piłkarzy.

W pierwszych dwudziestu minutach lepiej prezentowali się Litwini. Byli szybsi, bardziej dynamiczni. Polakom trudno było wyjść spod ich pressingu. Kolejny kwadrans to sporo akcji i strzałów Biało-Czerwonych. Żaden z nich nie zagroził jednak poważnie bramce litewskiej. Najbardziej efektownie wyglądał strzał przewrotką Jakuba Piotrowskiego z ostrego kąta. Ostatnie dziesięć minut tej partii meczu to głównie walka w środku pola.

Druga połowa zaczęła się obiecująco. Piotrowski znalazł się dosłownie trzy, cztery metry od środka bramki litewskiej, ale mocno naciskany przez obrońcę zdołał jedynie przenieść piłkę nad bramką.

Co to mogła być za bramka 🫣



🔴🎥 Oglądaj mecz #POLLTU 👉 https://t.co/TLZPZRjkdY pic.twitter.com/SCGFTjnGuS — TVP SPORT (@sport_tvppl) 21 marca 2025

Litwini znów zdawali się przeważać w środku pola, ale kolejną dobrą sytuacja mieli Polacy. Matt Cash strzelał soczyście, piłka jeszcze odbiła się od obrońcy, ale zmierzała w kierunku bramki. Na posterunku był jednak bramkarz Gertmonas. Z kolei w 71 min. popisał się nasz bramkarz Łukasz Skorupski, który w niemal beznadziejnej sytuacji obronił strzał z kilku metrów.

Najważniejsza akcja meczu miała miejsce w 81 min. Lewandowski strzelał z piętnastego metra. Piłka odbiła się od nogi obrońcy i szczęśliwie wpadła w lewe górne okienko bramki Gertmanasa.1:0!

GOOOOOOL! ⚽️ Polska wychodzi na prowadzenie w meczu z Litwą!



𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 🇵🇱



🔴🎥 Oglądaj mecz #POLLTU 👉 https://t.co/lpuvRNPtMW pic.twitter.com/c1FSsOVWJF — TVP SPORT (@sport_tvppl) 21 marca 2025

Na wyróżnienie w reprezentacji Polski - prócz wspomnianego Skorupskiego - zasłużył Jan Bednarek, który grał pewnie, parokrotnie przerywał groźne akcje Litwinów.

Powiedzmy wprost: wynik jest o wiele lepszy niż gra Biało-Czerwonych. Żeby awansować bezpośrednio na mundial, trzeba wygrać swoją grupę eliminacyjną, a to oznacza pokonanie Hiszpanii albo Holandii (jedna z tych wielkich drużyn trafi do naszej grupy). Tymczasem zespół, który daje się zdominować w środku pola przez Litwę - drużyną z piętnastej dziesiątki rankingu FIFA! - nie ma czego szukać nawet w barażach, w których trzeba by pokonać europejskich średniaków, takich jak np. Grecja czy Ukraina, która niedawno pokonała Belgię...

W poniedziałek wieczorem kolejny mecz - z Maltą.