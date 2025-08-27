Nazwał ich "wariatami" i dodał, że nie pozwoli, by nadal "dzielili Amerykę".
Biznesmen George Soros i jego syn powinni być oskarżeni ze względu na to, że m.in. wspierają brutalne protesty - oświadczył w środę prezydent USA Donald Trump. Nazwał ich "wariatami" i dodał, że nie pozwoli, by nadal "dzielili Amerykę".
"George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO (zarzut złamania przepisów prawa o przestępczości zorganizowanej - PAP) ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA" - napisał Trump w serwisie Truth Social. Zapowiedział, że nie pozwoli, by "ci wariaci nadal dzielili Amerykę".
"Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi wielkie szkody. To dotyczy też jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu" - ocenił Trump. "Uważajcie, obserwujemy was" - ostrzegł.
95-letni George Soros to miliarder, inwestor giełdowy i filantrop o żydowsko-węgierskich korzeniach. Jest założycielem Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe oraz liberalne projekty społeczne i polityczne na całym świecie, w tym m.in. wolne media i działania równościowe.
Alexander Soros, syn miliardera, od 2023 roku kieruje działaniami filantropijnymi i stoi na czele OSF. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w USA poparł kontrkandydatkę Trumpa z Partii Demokratycznej Kamalę Harris.
Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.