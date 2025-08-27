Nazwał ich "wariatami" i dodał, że nie pozwoli, by nadal "dzielili Amerykę".

Biznesmen George Soros i jego syn powinni być oskarżeni ze względu na to, że m.in. wspierają brutalne protesty - oświadczył w środę prezydent USA Donald Trump. Nazwał ich "wariatami" i dodał, że nie pozwoli, by nadal "dzielili Amerykę".

"George Soros i jego wspaniały skrajnie lewicowy syn powinni być oskarżeni na podstawie RICO (zarzut złamania przepisów prawa o przestępczości zorganizowanej - PAP) ze względu na wspieranie przez nich brutalnych protestów i wiele innych rzeczy w całych USA" - napisał Trump w serwisie Truth Social. Zapowiedział, że nie pozwoli, by "ci wariaci nadal dzielili Amerykę".

"Soros i jego grupa psychopatów wyrządzili naszemu krajowi wielkie szkody. To dotyczy też jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu" - ocenił Trump. "Uważajcie, obserwujemy was" - ostrzegł.

95-letni George Soros to miliarder, inwestor giełdowy i filantrop o żydowsko-węgierskich korzeniach. Jest założycielem Fundacji Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations - OSF), która wspiera postępowe oraz liberalne projekty społeczne i polityczne na całym świecie, w tym m.in. wolne media i działania równościowe.

Alexander Soros, syn miliardera, od 2023 roku kieruje działaniami filantropijnymi i stoi na czele OSF. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w USA poparł kontrkandydatkę Trumpa z Partii Demokratycznej Kamalę Harris.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska