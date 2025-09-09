Przemytnicy papierosów wpadli

Siedem osób zatrzymanych w związku z przemytem balonami papierosów z Białorusi.

Siedem osób, które odebrały lub miały odebrać papierosy przemycone z Białorusi kilkunastoma balonami meteorologicznymi, zatrzymała w różnych miejscach w Podlaskiem Straż Graniczna - poinformowała we wtorek podlaska Straż Graniczna.

Pakunki z papierosami z przemytu funkcjonariusze znaleźli w nocy z poniedziałku na wtorek w gminach Sztabin, Janów, Suchowola i Sokółka oraz w powiatach sejneńskim i grajewskim - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz. Łączna wartość papierosów przemyconych w 16 miejscach to 330 tys. zł.

Papierosy z białoruskimi znakami akcyzy pogranicznicy znaleźli np. w gminie Sztabin podczas zatrzymania do kontroli auta, którym jechało dwóch Polaków. Pakunki z papierosami były w bagażniku tego samochodu.

- Papierosy do Polski trafiły za pomocą balonu meteorologicznego. Kolejne pakunki z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi funkcjonariusze z Kuźnicy ujawnili w siedmiu innych lokalizacjach - poinformowała Zdanowicz.

Na polu w rejonie Nowego Dworu w gminie Suchowola funkcjonariusze SG znaleźli pakunek z papierosami i szczątki balonu meteorologicznego. Było tam 1,5 tys. paczek papierosów.

- Podobne zdarzenie było w rejonie działania Placówki SG w Krynkach. Tu ujawniono również 1,5 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości ponad 26 tys. zł - poinformowała Katarzyna Zdanowicz.

Dwóch obywateli Polski i Litwina SG zatrzymała w powiecie sejneńskim. Osoby te funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku, gdy przyjechały po odbiór papierosów. 1,5 tys. paczek papierosów funkcjonariusze SG we współpracy z Krajową Administracją Skarbową znaleźli także w powiecie grajewskim.

Dwoje Polaków zatrzymała także SG z placówki w Mielniku. Osoby te zatrzymano w miejscu, gdzie leżał pakunek z papierosami zawinięty w czarną folię oraz resztki balonu meteorologicznego.

- W sumie w 16 zdarzeniach dzięki współdziałaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej z funkcjonariuszami KAS i policji ujawniono nielegalne papierosy o szacunkowej wartości ponad 330 tys. zł. Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego - podsumowała Katarzyna Zdanowicz.

SG podkreśla, że chociaż na granicy polsko-białoruskiej działają różne zabezpieczenia, np. jest zbudowana bariera fizyczna, elektroniczna, to przemytnicy wciąż szukają nowych sposobów przemytu nielegalnych towarów. Balony meteorologiczne są jednym z nich. Były też przypadki przemytu papierosów z wykorzystaniem drona.