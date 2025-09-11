info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują
Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują  
Pxhere Paryż.

Wbrew zastrzeżeniom środowisk rodzinnych do francuskich szkół wprowadzony został kontrowersyjny program edukacji seksualnej. Pascale Morinière, przewodnicząca Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych potwierdza, że rodzice mają powody do obaw. Zachęca ich do rozmowy z własnymi dziećmi o tym, czego uczą się w szkole. Seksualność jest tam bowiem promowana jako przestrzeń wzajemnej konsumpcji, a nie spełnienia.

Morinière zauważa, że choć w programie są elementy pozytywne, to jednak ukazuje on uczniom ich seksualność nie jako drogę do spełnienia w małżeństwie, lecz jako przestrzeń wzajemnej konsumpcji, która musi być dobrowolna i zgodna z naszymi uczuciami. Zapomina się, że człowiek kieruje się również wolą i rozumem, a uczucia mogą być dobre lub złe i nie zawsze muszą służyć naszemu dobru. „Szkoła jest miejscem, które kształtuje inteligencję, „kartezjanizm” – przypomina Morinière. – Powinna wykraczać poza uczucia, a nie wykracza”.

Goszcząc w Radiu RCF, przewodnicząca Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych podkreśla, że do początku nowego roku szkolnego rodzice we Francji muszą rozmawiać ze swymi dziećmi i zadawać szkole pytania. Zapoznać się, co zawiera kontrowersyjny „program edukacji emocjonalnej, relacyjnej i seksualnej”, dowiadywać się, kto będzie tego uczył, jakie zewnętrzne stowarzyszenia zostaną dopuszczone do dzieci.

Pascale Morinière, która z wykształcenia jest lekarzem, podkreśla, że rodzice muszą rozmawiać z dziećmi na temat seksualności, treści wpajanych im w szkole, a także na temat pornografii, którą w szkole napotykają. Im wcześniej rodzice mówią o tych sprawach własnymi słowami, tym solidniejsze podstawy ma ich dziecko – przekonuje Morinière. 

Powiedźmy dzieciom, jak reagować na pornografię

„Ważne jest, aby ostrzec nasze dzieci – mówi Morinière – oczywiście nie pokazując im ani opisując im obrazów, ale mówiąc im: ‘Może się zdarzyć, że natrafisz na ekran, na którym są nagie kobiety i mężczyźni, widać ich narządy płciowe, robią dziwne, agresywne rzeczy. Będziesz czuć się bardzo nieswojo. Masz prawo tak się czuć. To nie twoja wina, że natrafisz na takie obrazy. Ale przede wszystkim przestań na to patrzeć i powiedz nam o tym’. Przekazanie dzieciom takiego sposobu reagowania powoduje, że w ich głowach zapala się lampka ostrzegawcza i wiedzą, czym jest pornografia oraz jak się przed nią chronić”.

Stowarzyszenia rodzinne od ponad roku zgłaszały zastrzeżenia do kontrowersyjnego „programu edukacji emocjonalnej, relacyjnej i seksualnej”. Zdaniem krytyków jest on głęboko przeniknięty ideologią gender, zaszczepia w dzieciach wątpliwości co do ich tożsamości i pomimo deklaracji lekceważy rolę rodziców.

Wielka Brytania: rodzice przeciwni szkolnym programom wychowania seksualnego

KAI DODANE 23.06.2023

Wielka Brytania: rodzice przeciwni szkolnym programom wychowania seksualnego

Podobnie jak to się dzieje w niektórych stanach amerykańskich, także w Wielkiej Brytanii rodzice zaczynają walczyć o zmianę systemu i rodzaju materiałów używanych do wychowania seksualnego w szkołach. Bowiem materiały te wprowadza tam osiem różnych „dobroczynnych organizacji LGBT”.  »

więcej »

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 11.09.2025 10:00

TAGI| EDUKACJA SEKSUALNA, PERMISYWNA EDUKACJA SEKSUALNA

Koniec z ideologią gender w szkołach - planuje brytyjski rząd | Poradniki do pobrania: „Prawa rodziców w szkole" i „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole?" | Sąd nakazał wycofanie skandalicznego podręcznika zachęcającego dzieci do "odkrywania wielkiego seksu" | Hiszpania: "Buntownicy płciowi". Bulwersujący podręcznik do edukacji seksualnej dla szkół podstawowych | Szokujące: Seksedukacja po niemiecku | Seksedukacyjne standardy znikły wraz ze stroną UNDP | Trzy seksedukacje do wyboru | Groźny raport Estreli odrzucony w PE! | Seksedukacja w Sejmie, czyli dwie wiadomości... | WHO chce deprawować dzieci
NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

