W najbliższy wtorek podczas uroczystości w Warszawie polska Cerkiew ogłosi decyzję o uznaniu za świętych prawosławnych duchownych zamordowanych w Katyniu oraz m.in. ofiar sowieckich łagrów, obozów koncentracyjnych i Powstania Warszawskiego. Uroczystość kanonizacyjna odbędzie się 16 września w stołecznej cerkwi Hagia Sophia.

Poprzedzi ona obchody stulecia uroczystego ogłoszenia aktu nadania polskiej Cerkwi autokefalii przez patriarchat konstantynopolitański; uroczystość przekazania tomosu, czyli dokumentu potwierdzającego autokefalię (samodzielność) polskiej Cerkwi, miała miejsce 17 września 1925 roku w Warszawie.

Sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) w marcu tego roku przyjął uchwałę "w sprawie kanonizacji Męczenników Katyńskich". Wśród osób, które sobór biskupów PAKP chce zaliczyć w poczet świętych, wymienieni zostali w tej uchwale z nazwiska: ks. płk Szymon Fedorońko, naczelny prawosławny kapelan WP, który w 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Katyniu oraz dwaj inni prawosławni duchowni, również ofiary zbrodni katyńskiej - ks. ppłk. Wiktor Romanowski oraz ks. mjr Włodzimierz Ochab.

Jak poinformowała w komunikacie kancelaria metropolitalna w Warszawie, "duchowni ci są uosobieniem setek prawosławnych, którzy zostali zgładzeni w obozach dla polskich jeńców przez bezbożny totalitaryzm".

Podkreślono przy tym, że ustalenie liczby prawosławnych wśród ofiar zbrodni katyńskiej jest zadaniem złożonym, a trudność polega na tym, że polska strona dysponuje jedynie spisem nazwisk ofiar, bez teczek osobowych i informacji o przynależności wyznaniowej. Kancelaria zwraca uwagę, że w obozach internowania byli nie tylko wojskowi, ale też pracownicy policji, służby więziennej czy leśnicy, a w szeregach Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej było wielu lekarzy i przedstawicieli kresowej inteligencji, wśród nich prawosławni.

"Zakładając szacunkową liczbę ofiar zbrodni bliską 22 tys. osób, można stwierdzić, że wśród nich było kilka tysięcy wiernych Cerkwi prawosławnej" - podała kancelaria metropolitalna.

Jak podkreślał wcześniej zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa, sobór postanowił uznać też za świętych wiernych, którzy oddali swoje życie m.in. w sowieckich łagrach, obozach koncentracyjnych, w Powstaniu Warszawskim czy w czasie wysiedleń i wywózek.