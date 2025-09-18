info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją
Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy  
DIVYAKANT SOLANKI /PAP/EPA Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy
Premier Indii obchodzi 75 urodziny

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją - napisał w środę premier Indii Narendra Modi na platformie X po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Putin ma udać się w grudniu do Indii z oficjalną wizytą.

"Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie" - napisał we wpisie premier Indii.

Modi obchodził w środę swoje 75. urodziny.

W dniach 31 sierpnia - 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.

W sierpniu USA objęły cłami w wysokości 50 proc. towary importowane do Stanów Zjednoczonych z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego z Rosji.

PAP |

dodane 18.09.2025 06:34

TAGI| DYPLOMACJA, INDIE, PAP, PREZYDENT, ROSJA, WOJNA

