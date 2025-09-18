Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.
Będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją - napisał w środę premier Indii Narendra Modi na platformie X po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Putin ma udać się w grudniu do Indii z oficjalną wizytą.
"Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie" - napisał we wpisie premier Indii.
Modi obchodził w środę swoje 75. urodziny.
W dniach 31 sierpnia - 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.
W sierpniu USA objęły cłami w wysokości 50 proc. towary importowane do Stanów Zjednoczonych z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego z Rosji.
