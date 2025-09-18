W zachodnim Nigrze doszło do brutalnego ataku zbrojnego, w którym zginęły 22 osoby – większość z nich uczestniczyła w uroczystości chrztu. Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri, który od lat zmaga się z narastającą falą przemocy ze strony zbrojnych grup ekstremistycznych.
Według informacji przekazanych przez francuską agencję prasową AFP, świadkowie relacjonowali, że grupa uzbrojonych mężczyzn poruszających się na motocyklach wtargnęła do jednej z lokalnych wsi, gdzie odbywała się ceremonia religijna.
Napastnicy otworzyli ogień do zgromadzonych mieszkańców, zabijając na miejscu 15 osób. Następnie opuścili teren i zamordowali kolejnych siedmiu cywilów w pobliskiej okolicy.
Lokalne władze potwierdziły, że doszło do ataku, jednak nie ujawniły oficjalnej liczby ofiar.
Region Tillabéri, graniczący z Mali i Burkina Faso, uchodzi za jedno z najbardziej niestabilnych terytoriów w Nigrze. Od lat działa tam wiele zbrojnych ugrupowań, w tym powiązane z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim. Terroryści regularnie przeprowadzają ataki na ludność cywilną, funkcjonariuszy państwowych i siły bezpieczeństwa, wykorzystując trudne ukształtowanie terenu oraz słabość lokalnych struktur administracyjnych.
Zaledwie kilka dni wcześniej, 10 września, w tym samym regionie doszło do dwóch odrębnych ataków, w których zginęło co najmniej 20 żołnierzy armii Nigru. Fala przemocy nasila się pomimo obecności sił rządowych i międzynarodowych prób stabilizacji sytuacji w Sahelu.
Organizacja Human Rights Watch (HRW) w swoim najnowszym raporcie podkreśliła dramatyczne pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa w regionie Tillabéri i wezwała władze Nigru do podjęcia skuteczniejszych działań mających na celu ochronę cywilów.
Zdaniem HRW, brak odpowiedzi państwa oraz niekaralność sprawców prowadzą do pogłębiania się kryzysu humanitarnego i dalszej destabilizacji regionu, na którym dochodzi do masowych migracji, pogłębiającego się ubóstwa oraz braku dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja czy opieka zdrowotna.
Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.
Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.
Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".
"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."
Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.
W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.
Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.
Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.
Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.
W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.
Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.