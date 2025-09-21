info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku
Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku

Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku  
PAP/Leszek Szymański Samolot prezydencki na warszawskim lotnisku, 20 bm.

Prezydent RP Karol Nawrocki przybył w sobotę do Nowego Jorku, rozpoczynając swoją drugą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głównym punktem wizyty będzie wystąpienie polskiego przywódcy w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku po godzinie 19 czasu lokalnego (1 w nocy w Polsce). Prezydentowi towarzyszy małżonka Marta Nawrocka.

Prezydent Polski uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki wygłosi przemówienie pierwszego dnia debaty generalnej we wtorek w sesji popołudniowej (ok. 23 czasu polskiego).

Podczas pobytu w USA, który potrwa do środy, zaplanowane są też spotkania polskiego lidera z przywódcami innych krajów.

Według zapowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcina Przydacza, prezydent Nawrocki spotka się z najważniejszymi przedstawicielami świata polityki i gospodarki oraz biznesu USA, m.in. z inwestorami amerykańskimi w Polsce oraz przedstawicielami firm dostarczających sprzęt wojskowy na zamówienie polskiej armii. - Oczywiście będzie tam obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i do takiego kontaktu z całą pewnością dojdzie w najbliższym czasie - podkreślił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent Polski rozpocznie swój pobyt w USA od wizyty w sanktuarium maryjnym w Doylestown w Pensylwanii zwanym Amerykańską Częstochową, gdzie znajduje się replika obrazu z Jasnej Góry. Tam weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej śp. premiera Jana Olszewskiego, mszy świętej oraz ceremonii wręczania odznaczeń działaczom polonijnym.

Jak zapowiedział przed odlotem polskiej delegacji do USA minister Przydacz, w wystąpieniu na forum ONZ prezydent Nawrocki skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład. Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych, m.in. "wyzwaniach natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami - a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

Karol Nawrocki weźmie też udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wyzwań, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja, silnie wpływając m.in. na polityczną i międzynarodową rzeczywistość.

Oskar Górzyński (PAP)

osk/ san/

PAP

dodane 21.09.2025 07:03

TAGI| DYPLOMACJA, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, POLSKA, PREZYDENT, USA

