Trump: USA pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja  

- Prezydent Donald Trump oświadczył w niedzielę, że Stany Zjednoczone pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja - poinformowała włoska agencja ANSA.

Na pytanie jednego z dziennikarzy zebranych na trawniku przed Białym Domem, czy w razie eskalacji ze strony Rosji Trump pomógłby Polsce i państwom bałtyckim, prezydent USA odpowiedział: "Zrobiłbym to".

Poproszony o komentarz do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Trump stwierdził: "Nie podoba nam się to".

Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty. (PAP)

