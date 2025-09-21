info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: USA pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja
Trump: USA pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja

Trump: USA pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja  
PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

- Prezydent Donald Trump oświadczył w niedzielę, że Stany Zjednoczone pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja - poinformowała włoska agencja ANSA.

Na pytanie jednego z dziennikarzy zebranych na trawniku przed Białym Domem, czy w razie eskalacji ze strony Rosji Trump pomógłby Polsce i państwom bałtyckim, prezydent USA odpowiedział: "Zrobiłbym to".

Poproszony o komentarz do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Trump stwierdził: "Nie podoba nam się to".

Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty. (PAP)

os/ mal/ mhr/

PAP |

dodane 21.09.2025 20:10

TAGI| DYPLOMACJA, KRAJE BAŁTYCKIE, OBRONNOŚĆ, PAP, PREZYDENT, ROSJA, TRUMP, USA, WOJNA

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją | Trump: Izrael musi być ostrożny z Katarem | Trump: Europejskie sankcje nie są wystarczająco surowe | Trump: nałożę sankcje na Rosję, jeśli kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę | Widać, że stanowisko USA wobec Rosji urealnia się
Droga przemiany

ks. Leszek Smolińśki

Droga przemiany

Zaczęło się niespodziewanie, a finał okazał się interesująco-zaskakujący.

Ludzie i zwierzęta

Maria Sołowiej

Ludzie i zwierzęta

Rozumiem. Dzieci nie zabiera się z powodu biedy. A zwierzaki?

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

