Rosja rozbudowuje bazę bombowców strategicznych w Engelsie

Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony.
Trwająca od marca rozbudowa ma na celu przygotowywanie dodatkowych miejsc postojowych dla samolotów. Obecnie, jak wynika ze zdjęć satelitarnych, trwa betonowanie stanowisk, które będą mogły zapewnić miejsce stacjonowania i obsługi dla 10-12 dodatkowych maszyn.
Baza lotnictwa strategicznego Engels-2 w obwodzie saratowskim jest jednym z najważniejszych obiektów wojskowych, jakie Rosja wykorzystuje w wojnie z Ukrainą. Jest używana do ataków z użyciem pocisków manewrujących, które są wystrzeliwane z bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i Tu-160, startujących m.in. z lotniska w Engelsie. Na terenie bazy znajdują się także duże składy amunicji i paliwa.
Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony. W styczniu 2025 roku celem były zbiorniki paliwa, w marcu - magazyn pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555 (mogło zostać zniszczonych kilkadziesiąt takich pocisków). Ataki na bazę Engels były prowadzone także wcześniej: uderzenia bezzałogowców z grudnia 2022 roku doprowadziły do uszkodzenia kilku bombowców Tu-95 i infrastruktury lotniska.
