info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Rosja rozbudowuje bazę bombowców strategicznych w Engelsie
rss newsletter facebook twitter

Rosja rozbudowuje bazę bombowców strategicznych w Engelsie

Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony.

Trwająca od marca rozbudowa ma na celu przygotowywanie dodatkowych miejsc postojowych dla samolotów. Obecnie, jak wynika ze zdjęć satelitarnych, trwa betonowanie stanowisk, które będą mogły zapewnić miejsce stacjonowania i obsługi dla 10-12 dodatkowych maszyn.

Baza lotnictwa strategicznego Engels-2 w obwodzie saratowskim jest jednym z najważniejszych obiektów wojskowych, jakie Rosja wykorzystuje w wojnie z Ukrainą. Jest używana do ataków z użyciem pocisków manewrujących, które są wystrzeliwane z bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i Tu-160, startujących m.in. z lotniska w Engelsie. Na terenie bazy znajdują się także duże składy amunicji i paliwa.

Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony. W styczniu 2025 roku celem były zbiorniki paliwa, w marcu - magazyn pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555 (mogło zostać zniszczonych kilkadziesiąt takich pocisków). Ataki na bazę Engels były prowadzone także wcześniej: uderzenia bezzałogowców z grudnia 2022 roku doprowadziły do uszkodzenia kilku bombowców Tu-95 i infrastruktury lotniska.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.10.2025 18:55

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Sankcje na Rosję | Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2? | W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób | Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są | Rosja przeprowadziła ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 