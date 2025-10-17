Rosja rozbudowuje bazę bombowców strategicznych w Engelsie

Trwająca od marca rozbudowa ma na celu przygotowywanie dodatkowych miejsc postojowych dla samolotów. Obecnie, jak wynika ze zdjęć satelitarnych, trwa betonowanie stanowisk, które będą mogły zapewnić miejsce stacjonowania i obsługi dla 10-12 dodatkowych maszyn.

Baza lotnictwa strategicznego Engels-2 w obwodzie saratowskim jest jednym z najważniejszych obiektów wojskowych, jakie Rosja wykorzystuje w wojnie z Ukrainą. Jest używana do ataków z użyciem pocisków manewrujących, które są wystrzeliwane z bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i Tu-160, startujących m.in. z lotniska w Engelsie. Na terenie bazy znajdują się także duże składy amunicji i paliwa.

Baza lotnicza była kilkukrotnie atakowana przez ukraińskie drony. W styczniu 2025 roku celem były zbiorniki paliwa, w marcu - magazyn pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555 (mogło zostać zniszczonych kilkadziesiąt takich pocisków). Ataki na bazę Engels były prowadzone także wcześniej: uderzenia bezzałogowców z grudnia 2022 roku doprowadziły do uszkodzenia kilku bombowców Tu-95 i infrastruktury lotniska.