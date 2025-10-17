Straż Graniczna odkryła tunel na polsko-białoruskiej granicy

Podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim.
Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli w piątek podziemny tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy - poinformował na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Tunel zauważyli funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie. Początek miał na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej, na prywatnej, niezamieszkanej posesji.
To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został ujawniony we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.
POSG poinformował, że w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.
W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.
W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.
... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".
Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...
Policja aresztowała dwóch mężczyzn.
Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.
Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".
Jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.
Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?
Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.