Straż Graniczna odkryła tunel na polsko-białoruskiej granicy

Tu jest Polska  
Roman Koszowski /Foto Gość

Podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli w piątek podziemny tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy - poinformował na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Tunel zauważyli funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie. Początek miał na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej, na prywatnej, niezamieszkanej posesji.

To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został ujawniony we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

POSG poinformował, że w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.

W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 

PAP |

dodane 17.10.2025 18:53

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, BIAŁORUŚ, PAP, STRAŻ GRANICZNA

