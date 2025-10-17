Straż Graniczna odkryła tunel na polsko-białoruskiej granicy

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli w piątek podziemny tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy - poinformował na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Tunel zauważyli funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie. Początek miał na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej, na prywatnej, niezamieszkanej posesji.

To już drugi tunel wykopany pod polsko-białoruską granicą mający służyć migrantom. Pierwszy został ujawniony we wrześniu tego roku w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

POSG poinformował, że w czwartek zanotowano ponad 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Próby jej sforsowania podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczną rzekę Świsłocz.

W 2025 r. funkcjonariusze SG ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.