Rosja: 15 ukraińskich jeńców skazanych na kary od 15 do 21 lat kolonii karnej
Rosja: 15 ukraińskich jeńców skazanych na kary od 15 do 21 lat kolonii karnej

Moskwa, Plac Czerwony  
Roman Koszowski /Foto Gość Moskwa, Plac Czerwony
Rosja nie zamierza respektować prawa międzynarodowego.

Zarzuty wobec każdego z jeńców oparto wyłącznie na tym, że służył on w batalionie "Ajdar".

Południowy okręgowy sąd wojskowy w Rostowie nad Donem w Rosji skazał 15 ukraińskich jeńców wojennych na kary od 15 do 21 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, opierając zarzuty jedynie na ich przynależności do jednostki  - przekazał w piątek portal Mediazona.

Poinformowano, że rosyjskie władze oskarżyły żołnierzy o "udział w organizacji terrorystycznej", "przejęcie władzy przemocą" i "przechodzenie szkolenia w celach terrorystycznych".

Podkreśla się również, że zarzuty wobec każdego z jeńców oparto wyłącznie na tym, że służył on w batalionie "Ajdar", a żadnemu z oskarżonych nie postawiono konkretnych zarzutów dotyczących zbrodni wojennych.

Ukraińscy jeńcy wojenni opowiadali przed sądem o torturach, jakim byli poddawani podczas śledztwa na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. W październiku 2024 r. sesje w tej sprawie zostały całkowicie zamknięte dla publiczności; powołano się m.in. na "groźby wobec uczestników procesu".

Jeden z rosyjskich adwokatów powiedział, że proces sądowy przeciwko bojownikom "Ajdara" narusza prawo międzynarodowe. Adwokaci napotykają poważne przeszkody w swojej pracy, w tym ograniczony dostęp do podopiecznych, co podważa zasady rzetelnego procesu sądowego.

W Rosji regularnie wydawane są wyroki skazujące ukraińskich jeńców na długie kary pozbawienia wolności. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podkreśla, że ukraińscy żołnierze są kombatantami konfliktu zbrojnego. W przypadku wzięcia do niewoli mają status jeńców wojennych i nie mogą być skazani za udział w działaniach wojennych. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.10.2025 19:07

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, ZBRODNIE WOJENNE

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

