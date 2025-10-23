info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Harmonia różnorodności
Harmonia różnorodności

Asyż  
Roman Koszowski / Foto Gość Asyż
Przedstawiciele różnych religii świata 27 października 1986 r. przyjechali tu na zaproszenie Jana Pawła II, by uczestniczyć w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój. Zaproszenie papieża przyjęło 47 delegacji reprezentujących 13 religii - chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, dżinizm, sikhizm, zaratusztrianizm i kilka tradycyjnych religii Afryki i Ameryki.

W przededniu 39. rocznicy spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata w Asyżu Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza 26 października na koncert "Harmonia różnorodności". Według organizatorów to muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami duchowymi i estetycznymi.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 26 października o godz. 17.00 w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy - poinformowało Centrum Myśli Jana Pawła II.

"'Harmonia różnorodności' stanowi muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami duchowymi i estetycznymi, tak bardzo potrzebnego w czasie, gdy światem targają wojny, także te z konfliktami religijnymi w tle" - wyjaśnili.

Cytowany w komunikacie badacz, edukator i kurator koncertu Michał Mendyk zaznaczył, że zaprosił do współpracy światowej sławy artystów, by połączyć różne tradycje kulturowe we wspólnym wykonaniu utworu "In C" Terry'ego Rileya.

Wyjaśnił, że "In C" Terry'ego Rileya to "jedno z najważniejszych dzieł muzycznych XX wieku" spisane w 1964 r. na jednej kartce podczas podróży autobusem. Od tego czasu wykonywano je na wszystkich kontynentach w setkach różnych wersji: klasycznych, jazzowych, rockowych, afrykańskich, chińskich czy indyjskich. Wykonawcami 53 prostych melodii Rileya mogą być zarówno wybitni wirtuozi, jak i początkujący muzycy.

"W tej muzyce nie chodzi o perfekcyjny warsztat czy dokładne odczytanie nut. Najważniejsze jest wzajemne słuchanie i reagowanie na to, co mają do powiedzenia inni wykonawcy. Czasem melodie układają się w harmonijny splot, czasem pojawia się odrobina chaosu - ale dzięki wzajemnemu szacunkowi muzycy zawsze się odnajdują. Efektem jest dzieło o wyjątkowej urodzie, wprawiające słuchacza w radosny trans" - podkreślił Mendyk.

Autorzy komunikatu dodali, że podczas koncertu wykonane zostaną również fragmenty monumentalnego cyklu "The Great Learning" Corneliusa Cardewa, opartego na traktacie Konfucjusza.

"To fascynujący eksperyment muzyczny, w którym profesjonaliści i amatorzy tworzą wspólnie złożoną muzykę poprzez podstawowe ludzkie gesty - na przykład wzajemne dostrajanie głosów" - wyjaśnili.

Podczas koncertu będzie można także obejrzeć wystawę prac wykonanych przez uczestników warsztatów międzykulturowych stanowiących jeden z komponentów projektu Mosty Dialogu. W warsztatach wzięli udział podopieczni pięciu świetlic pozaszkolnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Monte Cassino, Obozowa, Śródmieście, Targówek, Ursynów).

Ze strony chrześcijańskiej przybyli prawosławni, wschodnie Kościoły niechalcedońskie, anglikanie, starokatolicy i protestanci - luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, mennonici, kwakrzy, Uczniowie Chrystusa, brat Roger i mnisi ze Wspólnoty Taiz,, a także Światowa Rada Kościołów oraz międzynarodowe stowarzyszenia młodzieży chrześcijańskiej YMCA i YWCA.

Elementem spotkania były krótkie modlitwy, które w ustalonej kolejności odmówili wszyscy uczestnicy na dziedzińcu przed bazyliką św. Franciszka.

PAP

23.10.2025

