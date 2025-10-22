info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Syria: Siły rządowe otoczyły obóz francuskich dżihadystów
Syria: Siły rządowe otoczyły obóz francuskich dżihadystów

Większość z nich przyjechała z rejonu Nicei.

Syryjskie siły rządowe poinformowały w środę, że otoczyły obóz francuskich dżihadystów w prowincji Idlib przy granicy z Turcją, gdy ich przywódca odmówił poddania się - przekazała agencja AFP.

Otoczony obóz znajduje się w mieście Harim w prowincji Idlib. Jest bastionem francuskiego batalionu Al-Ghuraba. W toczących się od wtorkowego wieczoru starciach zginęło kilku bojowników wśród francuskich migrantów i żołnierzy sił bezpieczeństwa. Potwierdzono także aresztowania francuskich dżihadystów - przekazało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), organizacja pozarządowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii i opierająca się na informatorach w Syrii.

Syryjski generał Hasan Bakir poinformował, że dowodzący ugrupowaniem francuski dżihadysta Omar Omsen odmówił poddania się władzom, w związku z tym siły rządowe "całkowicie otoczyły" jego obóz.

Omsen, którego prawdziwe nazwisko brzmi Diaby, jest Francuzem pochodzenia senegalskiego, uważanym za głównego rekrutera francuskich dżihadystów. Wyjechał do Syrii w 2013 roku i objął dowództwo nad grupą dżihadystów złożoną z młodych Francuzów, z których większość podobnie jak on pochodziła z regionu Nicei.

Według źródeł SOHR władze Syrii chciały zatrzymać Omsena oraz ochronić przebywających w obozie cywilów. Natomiast źródła w dowództwie batalionu dżihadystów twierdzą, że prawdziwym celem operacji jest aresztowanie jego dowódców i członków oraz wydanie ich władzom Francji.

Wiarygodne źródła potwierdziły, że tymczasowy prezydent Syrii Ahmed al-Szara obiecał rządowi w Paryżu przekazanie francuskich dżihadystów - poinformował SOHR. Organizacja podała również, że dotarły do niej informacje, iż podczas niedawnej wizyty al-Szary w Moskwie obiecał on, że wyda Kremlowi rosyjskich i czeczeńskich dżihadystów. Odbędzie się to jednak w odrębnych akcjach, aby uniknąć powstania migrantów przeciwko jego rządowi i siłom zbrojnym.

PAP |

dodane 22.10.2025 19:58

TAGI| DYPLOMACJA, FRANCJA, PAP, ROSJA, SYRIA, TERRORYZM, WOJNA

