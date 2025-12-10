Papież skrytykował próby rozbicia sojuszu Europy i USA  

Papież Leon XIV powiedział we wtorek dziennikarzom, że nie jest realistyczne zawieranie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy bez Europy. Skrytykował też próby rozbicia sojuszu Europy i USA, za które uznał niektóre wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.
Przed powrotem z Castel Gandolfo do Rzymu Leon XIV podkreślił, że rola Europy w negocjacjach na temat zakończenia wojny na Ukrainie "jest bardzo ważna".
- Dążenie do porozumienia pokojowego bez włączania Europy nie jest realistyczne, a ja uważam, że gwarancje bezpieczeństwa, których się poszukuje, są ważne. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Ale myślę, że to jest wielka szansa dla wszystkich liderów Europy na to, by się zjednoczyli - oświadczył Leon XIV.
Poproszony o opinię na temat pokojowego planu Trumpa dla Ukrainy przyznał, że nie przeczytał go całego.
Dodał zarazem: - Myślę, że niestety niektóre jego części, które widziałem, wnoszą ogromną zmianę do tego, co przez wiele, wiele lat było prawdziwym sojuszem między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
Odnosząc się do słów Trumpa, Leon XIV dodał: - Jego uwagi na temat Europy, także ostatnio w wywiadach, są próbą rozbicia tego, co według mnie musi być bardzo ważnym sojuszem dzisiaj i w przyszłości.
- To jest program, który ułożył prezydent Trump i jego doradcy. On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma prawo to robić. On zawiera rzeczy, z którymi, jak myślę, zgodzi się wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wielu innych popatrzy na to inaczej - mówił papież.
Nawiązując do zaangażowania Watykanu na rzecz powrotu do domów ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji, Leon XIV poinformował, że rozmawiał o tym podczas wtorkowego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
- Większość podejmowanych działań niestety trwa bardzo powoli, ale one są zakulisowe i wolę tego nie komentować. Pracujemy nad tym i próbujemy sprowadzić te dzieci do domów, do rodzin - wyjaśnił Leon XIV.
Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.
Ojciec Tadeusz Rydzyk został na środę wezwany do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Redemptorysta będzie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Stawił się w prokuraturze ok. godz. 13.
Chcę być absolutnie dla wszystkich, ale życie pokaże, w jaki sposób to czynić – mówi w wywiadzie dla KAI kard. Grzegorz Ryś. Nowy metropolita krakowski 13 grudnia będzie dziękował za posługę w archidiecezji łódzkiej, a 20 grudnia dokona uroczystego ingresu do katedry św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.
„Pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości” – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Wcześniej kwestię tę poruszył pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego.
Temat papieskiej katechezy: „Pascha Jezusa Chrystusa: ostateczna odpowiedź na pytanie o nasza śmierć”.
O spotkaniu z prezydentem Zełenskim, ważnej roli Europy i jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Ukrainie, ale też o możliwości podróży do tego kraju rozmawiał Papież z dziennikarzami, opuszczając wieczorem rezydencję w Castel Gandolfo. Leon XIV odpowiedział też m.in. na pytanie o datę możliwej przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego i na komentarz dotyczący tego, że „nie modlił się”, podczas wizyty w stambulskim meczecie.
