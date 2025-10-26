info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Policja: nieuprawnione wypłaty z kont bankowych w Wielkopolsce i w Kujawsko-pomorskim
Policja: nieuprawnione wypłaty z kont bankowych w Wielkopolsce i w Kujawsko-pomorskim

Pieniądze klientów znikają  
Roman Koszowski /Foto Gość Pieniądze klientów znikają

Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień.

- Policjanci z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego otrzymują zgłoszenia od klientów jednego z banków ws. nieuprawnionych wypłat z kont. W Wielkopolsce policjanci dostali niemal 70 takich zgłoszeń, a w woj. kujawsko-pomorskim ponad 50. W ocenie policyjnych analityków to zorganizowana akcja.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę, że "od wczoraj policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach pieniędzy z indywidualnych kont klientów jednego z banków".

- Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień. Policjanci są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku - powiedział.

Dodał, że "od wczoraj masowo pieniądze są wypłacane w bankomatach w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Zdaniem naszych analityków to zorganizowana, grubsza akcja".

W niedzielę także rzeczniczka KWP w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego od soboty otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z ich indywidualnych kont.

Najwięcej zgłoszeń policjanci przyjęli z Bydgoszczy - 51, ale też złożono zawiadomienia ze Żnina - dwa oraz Nakła nad Notecią i Aleksandrowa Kujawskiego - po jednym.

Chlebicz podkreśliła, że mając na uwadze działania przestępcze, policjanci skontaktowali się z przedstawicielami banku i trwa analiza zgłoszeń.

"Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie, zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe, wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji" - napisano w komunikacie policji.

PAP |

dodane 26.10.2025 18:25

