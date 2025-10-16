info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prymas Polski: wybiórcze traktowanie wypowiedzi Jana Pawła II fałszuje jego obraz i nauczanie
rss newsletter facebook twitter

Prymas Polski: wybiórcze traktowanie wypowiedzi Jana Pawła II fałszuje jego obraz i nauczanie

Jan Paweł II  
Henryk Przondziono/Foto Gosc Jan Paweł II

"Powinniśmy na nowo odkrywać jego nauczanie".

Krytyka Jana Pawła II i kontestacja jego nauczania związane są z patrzeniem tylko z jednego punktu widzenia - powiedział PAP prymas Polski abp Wojciech Polak. Radzi, by spojrzeć na całość papieskiego nauczania, a nie wybierać pojedyncze opinie, słowa i sytuacje, które mogą tworzyć fałszywy obraz.

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 r. W tym roku mija 47 lat od jego wyboru na Stolicę Piotrową. Przybranie imienia Jan Paweł II było znakiem kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu Jana Pawła I.

Jednym ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu papieża z Polski było wezwanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Słowa te wypowiedział 22 października 1978 r. na placu św. Piotra podczas mszy inaugurującej pontyfikat.

- Czas robi swoje, przychodzą nowe pokolenia, które nie znają już w pierwszej osobie papieża, dlatego powinniśmy na nowo odkrywać jego nauczanie, zarówno to, co mówił podczas pielgrzymek do ojczyzny, jak i szereg dokumentów dotyczących nauki społecznej Kościoła - powiedział PAP abp Wojciech Polak.

W ocenie prymasa Polski "niezrozumienie nauczania Jana Pawła II, kontestacja jego osoby biorą się przeważnie z nieznajomości kontekstu, w jakim papież swoje słowa wypowiadał".

- Krytyka zawsze związana jest z patrzeniem tylko z jednego punktu widzenia. Radziłbym więc spojrzeć na całość papieskiego nauczania, a nie wybierać tylko pojedyncze opinie, słowa, sytuacje, które mogą budować fałszywy obraz - powiedział hierarcha.

Zwrócił uwagę na to, że "byliśmy pełni słusznego entuzjazmu dla ewangelizacyjnej świeżości papieża Franciszka" i "taka sama ewangelizacyjna świeżość towarzyszyła od samego początku pontyfikatowi Jana Pawła II".

- Warto o tym pamiętać i to na nowo odkrywać - wskazał.

Dopytywany, jak mówić o Janie Pawle II młodemu pokoleniu, dla którego jest on już tylko postacią historyczną, abp Polak powiedział, że "młodzież może zobaczyć w nim przede wszystkim człowieka, który żył pełnią życia".

- Jeżeli młodzi fascynują się dzisiaj św. Karolem Acutisem czy św. Pierem Giorgiem Frassatim jako ludźmi z krwi i kości, którzy byli miłośnikami gór, przygód, tego wszystkiego, co składa się na życie młodego człowieka, to warto pokazać, że pionierem takiego życia był też św. Jan Paweł II - wskazał prymas Polski.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 r. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. W tym czasie zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów, w tym 5 Polaków, i 2,5 tys. biskupów. Wyświęcił ponad 2 tys. księży, beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował.

W ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów. Odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów.

Pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i napisał 43 listy apostolskie. Fundamentem większości z nich jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Był pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach koło Krakowa jako drugi syn i najmłodsze z trojga dzieci emerytowanego porucznika Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Zmarł w wieku 84 lat w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 w Watykanie. Trzy lata po beatyfikacji, 27 kwietnia 2014 r., Jan Paweł II został ogłoszony świętym.

Magdalena Gronek (PAP)

mgw/ joz/ mhr/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.10.2025 07:23

TAGI| JAN PAWEŁ II, KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowy raport o wolności religijnej w świecie | Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej | Delhi tonie w toksycznym smogu po obchodach hinduskiego święta świateł | W Warszawie trzeci Narodowy Marsz Papieski | Episkopat: normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej zostaną zaktualizowane
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 