Krytyka Jana Pawła II i kontestacja jego nauczania związane są z patrzeniem tylko z jednego punktu widzenia - powiedział PAP prymas Polski abp Wojciech Polak. Radzi, by spojrzeć na całość papieskiego nauczania, a nie wybierać pojedyncze opinie, słowa i sytuacje, które mogą tworzyć fałszywy obraz.

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 r. W tym roku mija 47 lat od jego wyboru na Stolicę Piotrową. Przybranie imienia Jan Paweł II było znakiem kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu Jana Pawła I.

Jednym ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu papieża z Polski było wezwanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Słowa te wypowiedział 22 października 1978 r. na placu św. Piotra podczas mszy inaugurującej pontyfikat.

- Czas robi swoje, przychodzą nowe pokolenia, które nie znają już w pierwszej osobie papieża, dlatego powinniśmy na nowo odkrywać jego nauczanie, zarówno to, co mówił podczas pielgrzymek do ojczyzny, jak i szereg dokumentów dotyczących nauki społecznej Kościoła - powiedział PAP abp Wojciech Polak.

W ocenie prymasa Polski "niezrozumienie nauczania Jana Pawła II, kontestacja jego osoby biorą się przeważnie z nieznajomości kontekstu, w jakim papież swoje słowa wypowiadał".

- Krytyka zawsze związana jest z patrzeniem tylko z jednego punktu widzenia. Radziłbym więc spojrzeć na całość papieskiego nauczania, a nie wybierać tylko pojedyncze opinie, słowa, sytuacje, które mogą budować fałszywy obraz - powiedział hierarcha.

Zwrócił uwagę na to, że "byliśmy pełni słusznego entuzjazmu dla ewangelizacyjnej świeżości papieża Franciszka" i "taka sama ewangelizacyjna świeżość towarzyszyła od samego początku pontyfikatowi Jana Pawła II".

- Warto o tym pamiętać i to na nowo odkrywać - wskazał.

Dopytywany, jak mówić o Janie Pawle II młodemu pokoleniu, dla którego jest on już tylko postacią historyczną, abp Polak powiedział, że "młodzież może zobaczyć w nim przede wszystkim człowieka, który żył pełnią życia".

- Jeżeli młodzi fascynują się dzisiaj św. Karolem Acutisem czy św. Pierem Giorgiem Frassatim jako ludźmi z krwi i kości, którzy byli miłośnikami gór, przygód, tego wszystkiego, co składa się na życie młodego człowieka, to warto pokazać, że pionierem takiego życia był też św. Jan Paweł II - wskazał prymas Polski.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 r. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. W tym czasie zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów, w tym 5 Polaków, i 2,5 tys. biskupów. Wyświęcił ponad 2 tys. księży, beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował.

W ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów. Odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów.

Pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i napisał 43 listy apostolskie. Fundamentem większości z nich jest nauczanie Soboru Watykańskiego II. Był pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach koło Krakowa jako drugi syn i najmłodsze z trojga dzieci emerytowanego porucznika Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Zmarł w wieku 84 lat w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 w Watykanie. Trzy lata po beatyfikacji, 27 kwietnia 2014 r., Jan Paweł II został ogłoszony świętym.

Magdalena Gronek (PAP)

mgw/ joz/ mhr/