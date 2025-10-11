info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Koncerty, pielgrzymki, procesje...
Koncerty, pielgrzymki, procesje...

Jan Paweł II  
Henryk Przondziono/Agencja GN Jan Paweł II

Koncerty, festyny, pielgrzymki, procesje i biegi złożą się na obchody XXV Dnia Papieskiego. W tym roku odbędzie się on 12 października pod hasłem "Jan Paweł II. Prorok nadziei". W niektórych miastach przesunięto wydarzenia na 16 października, kiedy minie 47. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.

Z okazji XXV Dnia Papieskiego biskupi napisali do wiernych list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, w którym zachęcają do wsparcia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

"Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej budowy +cywilizacji miłości+" - zauważyli biskupi.

Podkreślili, że "głosząc nadzieję, która ma swoje źródło w Chrystusie, św. Jan Paweł II czynił to w powiązaniu z posłannictwem całego Kościoła, który jest znakiem nadziei dla świata" - napisali.

Zaznaczyli, że źródłem chrześcijańskiej nadziei jest doświadczenie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty oraz wiara w życie wieczne. Przypomnieli, że "wyrazem żywotności prawdziwej wiary jest dzieło ewangelizacji".

Z okazji Dnia Papieskiego w wielu miejscach w kraju zaplanowano festyny, pielgrzymki, procesje i wspólne czuwania modlitewne.

W niektórych miastach obchody rozpoczęły się wcześniej, czego przykładem jest stolica, w której w sobotę zaplanowano galę Totus Tuus na Zamku Królewskim. Natomiast w niedzielę, 12 października, o godz. 9.00 metropolita warszawski abp Adrian Galbas będzie modlił się w intencji darczyńców wspierających Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Świątyni Opatrzności Bożej. Ponadto o godz. 9.00 w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie bp Adam Bab odprawi mszę "radiową", transmitowaną przez Program Pierwszy Polskiego Radia.

Z kolei wieczorem o godz. 17.30 w TVP1 zostanie wyemitowany Koncert Galowy XXV Dnia Papieskiego pt. "Jan Paweł II - prorok nadziei", zarejestrowany w bazylice św. Floriana w Krakowie, z udziałem Roksany Węgiel, Małej Armii Janosika, Janusza Radka i Mietka Szcześniaka.

W niedzielę w katedrze gnieźnieńskiej Prymas Polski abp Wojciech Polak będzie przewodniczył mszy św. o godz. 18.00. Dzień wcześniej, w sobotę, zaplanowano kilka pieszych pielgrzymek: z parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu do Markowic, którą o godz. 12. zainauguruje msza w sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw; do Partkowa, która wyruszy spod kościoła św. Wita w Rogoźnie; z Kruszwicy do Markowic.

W archidiecezji gdańskiej w ramach XXV Niedzieli Papieskiej odbędzie się a kolei procesja różańcowa z relikwiami Karola Wojtyły, która wyruszy spod Gdyńskich Krzyży do bazyliki morskiej. Liturgii będzie przewodniczyć metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

Procesję zaplanowano także w diecezji opolskiej. Rozpocznie się przed pomnikiem św. Jana Pawła II w Oleśnie o godz. 10.45. Mszy św. o godz. 11. będzie przewodniczył bp Waldemar Musioł.

Z kolei w 33 miejscowościach i 56 parafiach archidiecezji łódzkiej odbędzie się akcja "Kremówka Papieska 2025" zorganizowana przez Szkolne Koła Caritas i Parafialne Zespoły Caritas. Przygotowano 28 tysięcy ciastek. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na działalność charytatywną oraz formację młodych wolontariuszy.

W niektórych diecezjach zaplanowano uroczystości papieskie w innym terminie. Na przykład w diecezji zamojsko-lubaczowskiej 16 października, czyli w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową odbędzie się VII Bieg Papieski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Szczebrzeszynie. Impreza rozpocznie się o godz. 11.30. Poprzedzi ją msza o godz. 9.30 w kościele św. Katarzyny, po której zaplanowano część artystyczną. Z kolei w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu od 16 do 22 października przewidziano Dni ze św. Janem Pawłem II.

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy co roku zbiórka na stypendia dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. (PAP)

mgw/ mmu/

PAP |

dodane 11.10.2025 08:10

TAGI| JAN PAWEŁ II, KOŚCIÓŁ, PAP, ŚWIĘTO

