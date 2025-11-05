Nowy Papież, stary algorytm. AI nie zna Leona XIV  

Choć od wyboru Papieża Leona XIV minęło już kilka miesięcy, niektóre algorytmy sztucznej inteligencji wciąż żyją w przeszłości. Jak zauważa National Catholic Register, popularne czaty wykorzystujące AI – w tym ChatGPT – mają poważny problem z uznaniem nowego Papieża.

„Wygląda na to, że może tu być pewne zamieszanie z imieniem, ponieważ nigdy nie było papieża Leona XIV” – odpowiedział ChatGPT na pytanie NCR o obecnego Papieża.

Nie wszyscy użytkownicy mają ten sam problem. Część z nich otrzymuje poprawną odpowiedź, innym AI „podpowiada”, że „aktualnym papieżem jest wciąż Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), wybrany w 2013 roku”. Co więcej, program potrafi z uporem zaprzeczać rzeczywistości, pouczając użytkownika, że „jeśli ktoś mówi o Leonie XIV, to żartuje, powtarza plotkę lub jest błędnie poinformowany”.

Fikcyjne historie

Niektóre systemy wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Na pytanie dziennikarza EWTN, ChatGPT potrafił nawet wygenerować fałszywą historię. „Papież Franciszek żyje, ale zrezygnował z urzędu z powodów zdrowotnych. Po jego rezygnacji kardynałowie wybrali Leona XIV (Roberta Francisa Prevosta) 8 maja 2025 roku” – miał napisać chatbot, dodając, znów niezgodnie z prawdą, że „Franciszek

Orędzie paschalne niesie pociechę cierpiącym z powodu utraty bliskich – powiedział Papież zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej.

Problem dotyczy nie tylko OpenAI. Podobne błędy pojawiają się w innych modelach, m.in. Claude od Anthropic czy chińskim DeepSeek. Z kolei Google Gemini i Perplexity od razu rozpoznają Papieża Leona XIV jako obecnego biskupa Rzymu.

Jak tłumaczą eksperci, to kwestia tzw. „daty odcięcia” danych treningowych. Starsze wersje modeli – jak GPT-4 – kończyły naukę w połowie 2024 roku, czyli przed konklawe. Dopiero nowy model GPT-5, wprowadzony w sierpniu 2025 roku „zna” już papieża Leona XIV.

„Kiedy najpierw odpowiadałem, korzystałem z wbudowanej bazy wiedzy sięgającej do czerwca 2024 roku – wtedy papieżem był wciąż Franciszek. Dopiero po sprawdzeniu w internecie potwierdziłem wybór Leona XIV” – przyznał ChatGPT po ponownym zapytaniu.

Nie ma więc mowy o „spisku technologicznym”, jak żartują niektórzy. Po prostu nawet najbardziej zaawansowane algorytmy potrzebują… aktualizacji, by powiedzieć: Habemus Papam.