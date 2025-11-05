info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Nowy Papież, stary algorytm. AI nie zna Leona XIV
rss newsletter facebook twitter

Nowy Papież, stary algorytm. AI nie zna Leona XIV

Nowy Papież, stary algorytm. AI nie zna Leona XIV  
Vatican Media Leon XIV

Choć od wyboru Papieża Leona XIV minęło już kilka miesięcy, niektóre algorytmy sztucznej inteligencji wciąż żyją w przeszłości. Jak zauważa National Catholic Register, popularne czaty wykorzystujące AI – w tym ChatGPT – mają poważny problem z uznaniem nowego Papieża.

„Wygląda na to, że może tu być pewne zamieszanie z imieniem, ponieważ nigdy nie było papieża Leona XIV” – odpowiedział ChatGPT na pytanie NCR o obecnego Papieża.

Nie wszyscy użytkownicy mają ten sam problem. Część z nich otrzymuje poprawną odpowiedź, innym AI „podpowiada”, że „aktualnym papieżem jest wciąż Franciszek (Jorge Mario Bergoglio), wybrany w 2013 roku”. Co więcej, program potrafi z uporem zaprzeczać rzeczywistości, pouczając użytkownika, że „jeśli ktoś mówi o Leonie XIV, to żartuje, powtarza plotkę lub jest błędnie poinformowany”.

Fikcyjne historie

Niektóre systemy wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Na pytanie dziennikarza EWTN, ChatGPT potrafił nawet wygenerować fałszywą historię. „Papież Franciszek żyje, ale zrezygnował z urzędu z powodów zdrowotnych. Po jego rezygnacji kardynałowie wybrali Leona XIV (Roberta Francisa Prevosta) 8 maja 2025 roku” – miał napisać chatbot, dodając, znów niezgodnie z prawdą, że „Franciszek 

Orędzie paschalne niesie pociechę cierpiącym z powodu utraty bliskich – powiedział Papież zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej.

Problem dotyczy nie tylko OpenAI. Podobne błędy pojawiają się w innych modelach, m.in. Claude od Anthropic czy chińskim DeepSeek. Z kolei Google Gemini i Perplexity od razu rozpoznają Papieża Leona XIV jako obecnego biskupa Rzymu.

Jak tłumaczą eksperci, to kwestia tzw. „daty odcięcia” danych treningowych. Starsze wersje modeli – jak GPT-4 – kończyły naukę w połowie 2024 roku, czyli przed konklawe. Dopiero nowy model GPT-5, wprowadzony w sierpniu 2025 roku „zna” już papieża Leona XIV.

„Kiedy najpierw odpowiadałem, korzystałem z wbudowanej bazy wiedzy sięgającej do czerwca 2024 roku – wtedy papieżem był wciąż Franciszek. Dopiero po sprawdzeniu w internecie potwierdziłem wybór Leona XIV” – przyznał ChatGPT po ponownym zapytaniu.

Nie ma więc mowy o „spisku technologicznym”, jak żartują niektórzy. Po prostu nawet najbardziej zaawansowane algorytmy potrzebują… aktualizacji, by powiedzieć: Habemus Papam.

Sztuczna inteligencja

WIARA.PL DODANE 10.02.2025

Ekspert ds. AI: „nadchodzi przewrót podobny do rewolucji przemysłowej"

W rozmowie z mediami watykańskimi, współautor watykańskiego dokumentu nt. sztucznej inteligencji Antiqua et Nova, sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji abp Carlo Maria Polvani mówi o najważniejszych aspektach tego dokumentu. Został on opublikowany na dwa tygodnie przed rozpoczynającym się dziś paryskim szczytem poświęconym sztucznej inteligencji. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Karol Darmoros

VATICANNEWS.VA |

dodane 05.11.2025 12:25

TAGI| AI, LEON XIV

PRZECZYTAJ TAKŻE
Media: w USA powstała bańka inwestycyjna | Leon XIV o gorących tematach: praca, mozaiki ks. Rupnika, migranci, pokój… | Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła | Leon XIV do młodych: Św. Augustyn był błyskotliwym, ale głęboko niezadowolonym młodzieńcem... | Papież Leon XIV o misji edukacji w świecie niepewności
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jesień życia

ks. Leszek Smoliński

Jesień życia

Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.

Szkoła małych „wymuszaczy”

Maria Sołowiej

Szkoła małych „wymuszaczy”

Jak mawiali nasi mądrzy przodkowie: „od rzemyczka do koniczka.”

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Usunięto granicę wieku.

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglute.

Święta Lipka

W Świętej Lipce odtworzono altanę z wodą

Od wiosny pielgrzymi będą mogli brać stąd wodę.

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Czy istnieje moralny obowiązek obrony ojczyzny?

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Jasnogórska Ikona w katedrze Notre – Dame

Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Zamiast pracy w hotelach, zmuszone do produkcji dronów.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Do kaplicy w Notre Dame powróci kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

To symboliczna dla Polaków kaplica.

Ziemia

Zanieczyszczenie powietrza chłodziło Ziemię

Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Urządzenie ma wspierać studentów.

Kawa

Eksperyment w barze w Turynie: kawa na czas

Na wypicie kawy jest kwadrans.

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Poniedziałek
rano
8°C Poniedziałek
dzień
8°C Poniedziałek
wieczór
7°C Wtorek
noc
wiecej »
 