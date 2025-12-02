Córka założyciela Hamasu o swej drodze do chrześcijaństwa

Amerykańska stacja telewizyjna CBN News przeprowadziła wywiad z Juman Al Qawasmi, urodzoną w Katarze córką jednego z założycieli Hamasu a od 2002 do 2015 roku była żoną Muhammada Kawasmi (znanego jako Abu Jaffar), przywódcy tej islamskiej organizacji w Strefie Gazy. W wywiadzie kobieta opowiada, jak po latach wewnętrznego kryzysu i przemocy w Gazie przeszła od wychowania naznaczonego religijną nienawiścią do odnalezienia wiary w Jezusa Chrystusa.

CBN News Ex-Hamas Wife Encounters Jesus in a Miraculous Dream





Al Qawasmi stwierdziła, że od najmłodszych lat była wychowywana w nienawiści do Żydów, chrześcijan i wszystkich, którzy nie należeli do Hamasu. Wyjaśniła, że w jej środowisku religijnym dzieciom wpajano, że Koran nakazuje zabijanie Żydów, a Jezus – zwany w islamie Isa – powróci, aby zniszczyć krzyż i wesprzeć brutalną walkę przeciwko nim.

„Uczono nas, że powinniśmy ich nienawidzić i przeklinać” – stwierdziła, dodając, że jej rodzina postrzegała zabijanie osób nie podzielających ich wiary jako coś normalnego. Rozmówczyni wskazała, że ta rygorystyczna i wojownicza interpretacja islamu zaszczepiła w niej od dzieciństwa głęboki strach przed Bogiem, piekłem i potępieniem wiecznym.

Po ślubie z członkiem Hamasu i trzynastu latach życia w Strefie Gazy Al Qawasmi twierdzi, że zachowanie islamskiej grupy sprawiło, iż zaczęła wątpić w swoje przekonania. Opowiedziała, że Hamas obiecał równość, ale po dojściu do władzy jedynie nasilał represje i przemoc wewnętrzną. Zgłosiła również, że ruch wykorzystał międzynarodowe fundusze przeznaczone na odbudowę Gazy do budowy sieci podziemnych tuneli, podczas gdy ludność nadal pozostawała bez schronienia i ochrony.

Do tego politycznego rozczarowania doszły okrucieństwa popełnione przez ISIS (Państwo islamskie), które skłoniły ją do ponownego przemyślenia prawdziwego charakteru islamu: „Czułam, że w tej religii jest coś głęboko nie tak” – oświadczyła. Przyznała, że nigdy nie doświadczyła spokoju w islamie, a jedynie ciągły strach przed niespełnieniem wymagań Boga.

Sen o Jezusie, który zmienił jej życie

Punktem zwrotnym była wojna między Hamasem a Izraelem w 2014 roku. W trakcie bombardowania Al Qawasmi błagała Boga, aby się objawił. Tej samej nocy, zgodnie z jej relacją, miała sen, w którym ujrzała swoją zmarłą matkę, a patrząc na księżyc, dostrzegła twarz Jezusa Chrystusa, który przemówił do niej po arabsku i powiedział:

„Ana Rabb Yeshua”, „Ja jestem Bogiem Jezusem”. „Nie bój się, jesteś moją córką”. Pamiętam, że mówił: „Enti binti, ma takhafi”, „Jesteś moją córką, nie lękaj się”.

„Po raz pierwszy w życiu poczułam spokój” – wyjaśniła, zapewniając, że nigdy wcześniej nie słyszała imienia Yeshua – Jezus w języku aramejskim. Od tego momentu zaczęła samodzielnie poszukiwać informacji:

Zaczęłam szukać jego imienia w Google. Znalazłam stronę chrześcijańską, egipskich chrześcijan. Kiedy otworzyłam tę stronę, pierwszym wersem, który się pojawił, było: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych”. Pomyślałam: „Kto mówi «miłujcie nieprzyjaciół waszych»?”. W Koranie jest napisane, że musimy zabijać Żydów, zabijać chrześcijan lub zmusić ich do płacenia jizya. Kto prosi, aby miłować nieprzyjaciół? To szaleństwo.

W wywiadzie Al Qawasmi zachęca innych muzułmanów, aby nie bali się pytań i krytycznego myślenia. Zwróciła uwagę, że z jej doświadczenia wynika, iż islam wymaga ślepego posłuszeństwa i uniemożliwia wiernym kwestionowanie jego podstaw, podczas gdy spotkanie z Chrystusem dało jej pewność, że jest kochana i uwolniona od strachu.

Moja rada brzmi: nie bój się myśleć, nie bój się zadawać pytań, ponieważ w islamie nie wolno ci myśleć ani zadawać pytań; musisz tylko być posłuszny. Ale Bóg dał nam ten umysł i dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli Go pytać i znaleźć drogę.

„Hamas jest naszym prawdziwym wrogiem. Nie dba on o życie Palestyńczyków” – stwierdziła stanowczo. Potępiła również indoktrynację dzieci od czwartego roku życia, mającą na celu zaszczepienie w nich nienawiści i nauczenie ich posługiwania się bronią.

Na koniec wyraziła pragnienie, aby muzułmanie odkryli Jezusa:

Wierzę, wierzę, że Jezus kocha muzułmanów. Bardzo nas kocha, chce nas uwolnić od tego strachu, chce nas wyzwolić. Nie musimy się już bać; musimy skierować nasze oczy na Jezusa i wierzyć, że On jest drogą, jedyną drogą” _ powiedziała.