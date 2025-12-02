info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Córka założyciela Hamasu o swej drodze do chrześcijaństwa
rss newsletter facebook twitter

Córka założyciela Hamasu o swej drodze do chrześcijaństwa

Amerykańska stacja telewizyjna CBN News przeprowadziła wywiad z Juman Al Qawasmi, urodzoną w Katarze córką jednego z założycieli Hamasu a od 2002 do 2015 roku była żoną Muhammada Kawasmi (znanego jako Abu Jaffar), przywódcy tej islamskiej organizacji w Strefie Gazy. W wywiadzie kobieta opowiada, jak po latach wewnętrznego kryzysu i przemocy w Gazie przeszła od wychowania naznaczonego religijną nienawiścią do odnalezienia wiary w Jezusa Chrystusa.

CBN News Ex-Hamas Wife Encounters Jesus in a Miraculous Dream


Al Qawasmi stwierdziła, że od najmłodszych lat była wychowywana w nienawiści do Żydów, chrześcijan i wszystkich, którzy nie należeli do Hamasu. Wyjaśniła, że w jej środowisku religijnym dzieciom wpajano, że Koran nakazuje zabijanie Żydów, a Jezus – zwany w islamie Isa – powróci, aby zniszczyć krzyż i wesprzeć brutalną walkę przeciwko nim.

„Uczono nas, że powinniśmy ich nienawidzić i przeklinać” – stwierdziła, dodając, że jej rodzina postrzegała zabijanie osób nie podzielających ich wiary jako coś normalnego. Rozmówczyni wskazała, że ta rygorystyczna i wojownicza interpretacja islamu zaszczepiła w niej od dzieciństwa głęboki strach przed Bogiem, piekłem i potępieniem wiecznym.

Po ślubie z członkiem Hamasu i trzynastu latach życia w Strefie Gazy Al Qawasmi twierdzi, że zachowanie islamskiej grupy sprawiło, iż zaczęła wątpić w swoje przekonania. Opowiedziała, że Hamas obiecał równość, ale po dojściu do władzy jedynie nasilał represje i przemoc wewnętrzną. Zgłosiła również, że ruch wykorzystał międzynarodowe fundusze przeznaczone na odbudowę Gazy do budowy sieci podziemnych tuneli, podczas gdy ludność nadal pozostawała bez schronienia i ochrony.
Do tego politycznego rozczarowania doszły okrucieństwa popełnione przez ISIS (Państwo islamskie), które skłoniły ją do ponownego przemyślenia prawdziwego charakteru islamu: „Czułam, że w tej religii jest coś głęboko nie tak” – oświadczyła. Przyznała, że nigdy nie doświadczyła spokoju w islamie, a jedynie ciągły strach przed niespełnieniem wymagań Boga.

Sen o Jezusie, który zmienił jej życie

Punktem zwrotnym była wojna między Hamasem a Izraelem w 2014 roku. W trakcie bombardowania Al Qawasmi błagała Boga, aby się objawił. Tej samej nocy, zgodnie z jej relacją, miała sen, w którym ujrzała swoją zmarłą matkę, a patrząc na księżyc, dostrzegła twarz Jezusa Chrystusa, który przemówił do niej po arabsku i powiedział:

„Ana Rabb Yeshua”, „Ja jestem Bogiem Jezusem”. „Nie bój się, jesteś moją córką”. Pamiętam, że mówił: „Enti binti, ma takhafi”, „Jesteś moją córką, nie lękaj się”.

„Po raz pierwszy w życiu poczułam spokój” – wyjaśniła, zapewniając, że nigdy wcześniej nie słyszała imienia Yeshua – Jezus w języku aramejskim. Od tego momentu zaczęła samodzielnie poszukiwać informacji:

Zaczęłam szukać jego imienia w Google. Znalazłam stronę chrześcijańską, egipskich chrześcijan. Kiedy otworzyłam tę stronę, pierwszym wersem, który się pojawił, było: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych”. Pomyślałam: „Kto mówi «miłujcie nieprzyjaciół waszych»?”. W Koranie jest napisane, że musimy zabijać Żydów, zabijać chrześcijan lub zmusić ich do płacenia jizya. Kto prosi, aby miłować nieprzyjaciół? To szaleństwo.

W wywiadzie Al Qawasmi zachęca innych muzułmanów, aby nie bali się pytań i krytycznego myślenia. Zwróciła uwagę, że z jej doświadczenia wynika, iż islam wymaga ślepego posłuszeństwa i uniemożliwia wiernym kwestionowanie jego podstaw, podczas gdy spotkanie z Chrystusem dało jej pewność, że jest kochana i uwolniona od strachu.

Moja rada brzmi: nie bój się myśleć, nie bój się zadawać pytań, ponieważ w islamie nie wolno ci myśleć ani zadawać pytań; musisz tylko być posłuszny. Ale Bóg dał nam ten umysł i dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli Go pytać i znaleźć drogę.
„Hamas jest naszym prawdziwym wrogiem. Nie dba on o życie Palestyńczyków” – stwierdziła stanowczo. Potępiła również indoktrynację dzieci od czwartego roku życia, mającą na celu zaszczepienie w nich nienawiści i nauczenie ich posługiwania się bronią.

Na koniec wyraziła pragnienie, aby muzułmanie odkryli Jezusa:

Wierzę, wierzę, że Jezus kocha muzułmanów. Bardzo nas kocha, chce nas uwolnić od tego strachu, chce nas wyzwolić. Nie musimy się już bać; musimy skierować nasze oczy na Jezusa i wierzyć, że On jest drogą, jedyną drogą” _ powiedziała.

Pielgrzymka „z chirurgiczną precyzją”. Watykanista o pierwszej podróży Leona XIV

Gość Niedzielny DODANE 02.12.2025 AKTUALIZACJA 04.12.2025

Pielgrzymka „z chirurgiczną precyzją”. Watykanista o pierwszej podróży Leona XIV

Michał Kłosowski, watykanista towarzyszący papieżowi Leonowi XIV w podróży do Turcji i Libanu opowiada o różnicach między stylem obecnego papieża a dynamiką Franciszka. Przybliża znaczenie deklaracji podpisanej z patriarchą Bartłomiejem oraz wyjaśnia, dlaczego ta pielgrzymka może okazać się jednym z najważniejszych gestów ekumenicznych ostatnich dekad.  »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 02.12.2025 15:14

TAGI| KONWERSJA Z ISLAMU NA CHRZEŚCIJAŃSTWO, NAWRÓCENI Z ISLAMU

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pielgrzymka „z chirurgiczną precyzją”. Watykanista o pierwszej podróży Leona XIV | Iran: uwolniono więzionego chrześcijanina
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Adwentowa podróż

ks. Leszek Smoliński

Adwentowa podróż

Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Niegdyś często nadawano kościołom to wezwanie. Przecież to patron potężny. Dziś kojarzony z prezentami...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju

Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju

Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.

Tymczasem do Kijowa dotarło Betlejemskie Światło Pokoju...

Zełenski: uczestnicy rozmów pokojowych podzieleni w kwestiach terytorialnych

Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".

Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!

Leon XIV: wielki jest dar chrztu, który otrzymaliśmy!

Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jeden z przejawów myślenia życzeniowego unijnych przywódców

Włochy: W UE potrzebne reformy i odwaga, a nie polityka harakiri

Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.

W. Brytania: Nowa strategia obrony Atlantyku przed zagrożeniami ze strony Rosji

W. Brytania: Nowa strategia obrony Atlantyku przed zagrożeniami ze strony Rosji

To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Mężczyźni podróżujący z detektorem urządzeń szpiegowskich trafili do aresztu

Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.

Nie ma

Długi Polaków sięgają obecnie 42,8 mld zł

Nieregulowane zobowiązania obciążają prawie 2 mln osób.

Na dworcu

PKP Intercity kupi 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn

Trafią do przewoźnika na początku 2026 r.

Bazylika św. Piotra

60 lat temu zakończył się Sobór Watykański II

Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.

Wystawa pokonkursowa Szopek Krakowskich

Kraków: rozstrzygnięto rekordowy 83. Konkurs Szopek Krakowskich

W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.

Benjamin Netanjahu

Izrael: Nie będzie państwa palestyńskiego

Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.

W Wenezueli

USA nasilają presję na Wenezuelę

W tle narkotyki, migranci i ropa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 09.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Wtorek
rano
10°C Wtorek
dzień
10°C Wtorek
wieczór
9°C Środa
noc
wiecej »
 