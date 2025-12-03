Rosja: Nie ma kompromisu w sprawie Ukrainy

Rosja i USA nie zdołały wypracować kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie - powiedział w nocy z wtorku na środę doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow. Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał.

Uszakow brał udział we wtorkowym spotkaniu w Moskwie Putina z wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Doradca Kremla przekazał, że strony nie wypracowały kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii, czyli terytorium - podał Reuters.

Uszakow ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że "zgodnie z oczekiwaniami Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA".

"Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu)" - dodał na platformie X. "Nie powinniśmy pozwolić Putinowi na ciągłe zwodzenie USA" - podkreślił ekspert.

Wtorkowe rozmowy delegacji trwały niemal pięć godzin. Agencja RIA powiadomiła, że po rozmowach Witkoff udał się do amerykańskiej ambasady w Moskwie.

Axios podał, że po rozmowie z Putinem wysłannicy Trumpa spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu to spotkanie ma się odbyć w środę. Media ukraińskie podały, że przypuszczalnym miejscem spotkania będzie Bruksela.

Natalia Dziurdzińska

***

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w środę, że twierdzenie, iż Moskwa odrzuciła amerykański plan pokojowy dotyczący Ukrainy, jest błędne. Przekonywał, że Rosja wyraża gotowość do kontynuowania rozmów.

- Twierdzenie, że Putin odrzucił plan pokojowy USA, jest nieprawdziwe - powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami. Rzecznik Kremla odniósł się w ten sposób do rozmów rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z wysłannikiem prezydenta USA, Steve'em Witkoffem, które odbyły się we wtorek w Moskwie. Wypowiedź Pieskowa przytoczyła agencja Reutera.

Zdaniem rzecznika rosyjskich władz wtorkowe spotkanie było pierwszą bezpośrednią okazją do wymiany opinii na temat planu pokojowego, zaproponowanego przez USA. - Putin zaakceptował pewne elementy, a inne zostały odrzucone, co jest normalne w procesie negocjacji - powiedział Pieskow.