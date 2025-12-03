info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Malezja: poszukiwania wraku MH370 zostaną wznowione
Malezja: poszukiwania wraku MH370 zostaną wznowione

Gdyby samolot spadł bliżej brzegów  
Roman Koszowski /Foto Gość Gdyby samolot spadł bliżej brzegów
Zatoka Ha Long, Morze Południowochińskie. Samolot odleciał jednak na południe, nad Ocean Indyjski...

Jeśli Ocean Infinity zlokalizuje wrak, otrzyma 70 mln dolarów.

Ministerstwo transportu Malezji poinformowało w środę, że poszukiwania wraku samolotu MH370, który 8 marca 2014 r. zaginął bez śladu, zostaną wznowione 30 grudnia br. W katastrofie zginęło prawie 240 osób. Operację, która potrwa 55 dni, przeprowadzi amerykańska firma Ocean Infinity.

W oświadczeniu ministerstwa podkreślono, że "poszukiwania skupią się na wyznaczonych obszarach, ocenionych jako te o najwyższym prawdopodobieństwie zlokalizowania (wraku) samolotu".

Działania te są zgodne z umową podpisaną z firmą Ocean Infinity pod koniec marca br. Wówczas minister transportu, Loke Siew Fook, informował, że przeczesywanie dna morskiego obejmie 15 tys. km kwadratowych w południowej części Oceanu Indyjskiego. Podstawą umowy jest zasada "nie ma znaleziska, nie ma zapłaty". Jeśli Ocean Infinity zlokalizuje wrak, otrzyma 70 mln dolarów.

Dla amerykańskiej firmy jest to kolejna próba odnalezienia maszyny po operacji z 2018 r. oraz prowadzonej w kwietniu misji, która została przerwana ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Tragiczny lot MH370 linii Malaysia Airlines z Kuala Lumpur do Pekinu realizowany był samolotem Boeing 777. Na jego pokładzie znajdowało się 227 pasażerów, głównie obywateli Chin, oraz 12 członków załogi. Z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Południowochińskim.

Ustalono, że samolot po ok. 40 minutach od startu przestał komunikować się z kontrolą lotów, a jego transponder został wyłączony. Dane satelitarne wskazują, że maszyna prawdopodobnie zawróciła na południowy zachód i leciała jeszcze przez kilka godzin, aż do wyczerpania paliwa i runięcia do Oceanu Indyjskiego.

Mimo podjęcia jednej z najszerzej zakrojonych akcji poszukiwawczych w historii, prowadzonej przy udziale Malezji, Australii i Chin, wraku nie odnaleziono. W kolejnych latach na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego znajdowano fragmenty szczątków, które powiązano z maszyną.

Zaginięcie samolotu pozostaje jedną z największych zagadek w historii lotnictwa.

Krzysztof Pawliszak 

PAP |

dodane 03.12.2025 08:19

