Nowe prawo dla ochrony dzieci
Nowe prawo dla ochrony dzieci

Życie ze smartfonem  
Roman Koszowski /Foto Gość Życie ze smartfonem

Nowy Jork ostrzega przed wpływem platform społecznościowych na zdrowie psychiczne młodych użytkowników.

 Nowe prawo stanu Nowy Jork wprowadza obowiązek oznaczania platform społecznościowych ostrzeżeniami dotyczącymi potencjalnego negatywnego wpływu nadmiernego korzystania z mediów cyfrowych na zdrowie psychiczne. Przepisy mają chronić zwłaszcza dzieci i młodzież.

Jak wyjaśnił Reuters, zgodnie z regulacją serwisy internetowe wykorzystujące algorytmiczne systemy rekomendacji, funkcję tzw. "nieskończonego przewijania treści" - polegającą na automatycznym wyświetlaniu kolejnych postów bez wyraźnego końca - oraz automatyczne odtwarzanie materiałów wideo, będą zobowiązane do prezentowania użytkownikom wyraźnych ostrzeżeń o ryzyku kompulsywnej konsumpcji treści cyfrowych.

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul podkreśliła, że celem przepisów jest ograniczenie funkcji projektowanych z myślą o maksymalizacji zaangażowania użytkowników. Jej zdaniem może to sprzyjać uzależnieniom behawioralnym i pogorszeniu kondycji psychicznej, zwłaszcza wśród osób nieletnich.

Regulacje obejmują działalność prowadzoną w całości lub częściowo na terytorium stanu Nowy Jork. Ich egzekwowaniem zajmie się prokurator generalny, który będzie uprawniony do nakładania kar cywilnych w wysokości do 5 tysięcy dolarów za każde naruszenie. Nowy Jork dołącza tym samym do California i Minnesota, które wcześniej przyjęły podobne rozwiązania legislacyjne. W Australii obowiązuje zakaz korzystania w ogóle z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16. roku życia.

Nowojorskie ostrzeżenia mają funkcjonować na zasadzie analogicznej do komunikatów zdrowotnych umieszczanych na wyrobach tytoniowych lub zawartych na niektórych opakowaniach konsumenckich. Ich celem jest zwiększenie świadomości ryzyka, a nie wprowadzenie zakazu korzystania z platform. Firmy technologiczne, w tym TikTok, Meta oraz Alphabet, nie odniosły się dotąd publicznie do decyzji władz stanu.

Regulacje wpisują się w szerszy trend legislacyjny dotyczący bezpieczeństwa technologicznego. Biuro gubernator informowało wcześniej o sygnowaniu ustawy A2237, która ogranicza możliwość zakupu sprzętu i oprogramowania od zagranicznych dostawców uznanych za potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa administracji publicznej.

Eksperci wskazują na ryzyko istnienia ukrytych mechanizmów umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych. Wykazuje to, że ochrona użytkowników - w tym najmłodszych - oraz infrastruktury cyfrowej staje się jednym z kluczowych priorytetów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

PAP |

dodane 27.12.2025 08:37

