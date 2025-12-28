info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Nauczycielka życia
Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Nie mniej ważne są w procesie rozwoju i wychowania wzorce osobowe. Kościół przybliża nam w ostatnią niedzielę roku Świętą Rodzinę – Jezusa, Maryję i Józefa – ukazując prostą, a zarazem głęboką drogę ludzkiego dojrzewania. Jej codzienne życie w Nazarecie, pozbawione rozgłosu i nadzwyczajności, staje się szkołą wartości, które pozostają aktualne w każdym czasie. Relacje w Świętej Rodzinie opierały się o miłość wyrażaną czynami: troską, odpowiedzialnością i wiernością. Maryja i Józef uczyli Jezusa, że miłość nie polega jedynie na uczuciach, lecz na codziennym darze z siebie – na słuchaniu, cierpliwości i przebaczeniu. Nazaret był miejscem zwyczajnej pracy. Józef jako cieśla przekazał Jezusowi szacunek do wysiłku ludzkich rąk, a Maryja – troskę o dom i bliskich. 

Święta Rodzina uczy, że praca ma godność, gdy służy dobru innych i jest wykonywana uczciwie. Jej życie było naznaczone zaufaniem Bogu, nawet w chwilach trudnych i niezrozumiałych. Posłuszeństwo nie było ślepą uległością, lecz odpowiedzią wiary. To lekcja odwagi, by wybierać dobro, nawet gdy droga wydaje się wymagająca. Święta Rodzina pokazuje wartość prostoty. W świecie nastawionym na sukces i posiadanie przypomina, że prawdziwe szczęście rodzi się z relacji, a nie z rzeczy. Pokora Nazaretu uczy wdzięczności za to, co codzienne i bliskie. Jako Nauczycielka życia, Święta Rodzina nie narzuca gotowych recept, lecz zaprasza do naśladowania stylu życia opartego o miłość, pracę, zaufanie i prostotę. Jej przykład pomaga budować dojrzałe relacje i odnajdywać sens w codzienności – tu i teraz.

Warto zwrócić uwagę na założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, sługę Bożego w 1973 roku Domowy Kościół, gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Mówiąc o sakramencie małżeństwa, ks. Blachnicki zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych”. 

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Zakłada to realizację zobowiązań – darów, jak: codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest dążenie do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

ks. Leszek Smoliński

dodane 28.12.2025 10:35

