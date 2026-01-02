info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » "Rz": Inwazja cybergangów ze Wschodu
Szymon Zmarlicki /Foto Gość Gliwice, 22.03.2017 r. Nóż, klawiatura, cyberprzemoc - zdjęcie ilustracyjne

"Na bankowca" i "na inwestycje".

Jak grzyby po deszczu powstają grupy przestępcze zorganizowane na wzór korporacji, wyspecjalizowane w oszustwach metodą "na bankowca" i "na inwestycje"; proceder opanowali ukraińscy przestępcy - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Według gazety, telefony do ofiar są wykonywane z call center w Kijowie, Odessie czy Charkowie, a w Polsce pozostała część grupy pilnuje finału oszukańczego przedsięwzięcia, czyli wypłaty pieniędzy. Proceder jest urządzony na wzór korporacji, a kandydaci są badani wariografem - tak działają współczesne cybergangi, które okradają ofiary podszywając się pod pracowników banków i pod platformy inwestycyjne. Kontrolują go przestępcy z Ukrainy, ścigani przez polskie oraz ukraińskie służby.

"To grupy przestępcze o wysokim stopniu zorganizowania, w niektórych przed przyjęciem każdy kandydat był obligatoryjnie badany na poligrafie (wariografie) i pytany na przykład o współpracę z organami ścigania" - powiedział "Rzeczpospolitej" Marcin Zagórski, rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które ściga tego typu przestępczość.

Jak poddaje "Rz", w rozbitych dotąd cybergangach obywatele Ukrainy stanowili przeszło 90 proc. składu - pozostali, to inni cudzoziemcy, werbowani do podrzędnych zadań. "Ten kawałek ťtortuŤ jest praktycznie poza zasięgiem polskich grup przestępczych" - przyznał cytowany w artykule wysoki oficer CBZC.

Gazeta informuje, że "oszustwa internetowe nasilają się - w 2023 r. było ich 85 tys., w ubiegłym 93 tys., w obecnym skala nie będzie mniejsza". Statystyki nie wyodrębniają oszustw według modus operandi, jednak policjanci i prokuratorzy z pionów do zwalczania cyberprzestępczości przyznają, że spraw "na bankowca" i "na inwestycje" jest mnóstwo. Kosztem ofiar oszuści osiągają rekordowe zyski. Tylko jedna grupa wyłudziła 6 mln zł w ciągu trzech lat. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.01.2026 06:45

TAGI| GANG, PAP, POLICJA, PRAWO, PRZEGLĄD PRASY, PRZESTĘPCZOŚĆ, UKRAINA

NASZYM ZDANIEM

Takie to nasze życie jest

Andrzej Macura

Takie to nasze życie jest

Tragedie uzmysławiają nam, że warto poszukać naprawdę dobrego ubezpieczenia.

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

