info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Zemsta labubu?
rss newsletter facebook twitter

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Niby, pół żartem, pół serio, ostrzegałem, żeby w tym naszym konsumpcyjnym rozpasaniu, nie dawać się nabić w kolejne labubu, a tymczasem masz. Dostajesz serią zdjęć od znajomych, którzy ostatnio, razem z dziećmi, wybrali się do Krakowa i… nie poznajesz tego miasta.

Duchowa stolica Rzeczypospolitej? Ostoja polskiej kultury? Miasto wielkich wydarzeń i doniosłych tradycji? Gdzie tam. Bo na zdjęciach nic tylko kolejne magiczne krainy, tajemnicze komnaty, sale zabaw dla najmłodszych i inksze światełka i cukierkolandie.

Niby nic w tym złego. Jakieś atrakcje dla dzieci muszą w końcu być. Czemu nie. Ale ilość tych wszystkich grających i migających miejsc jednak trochę przeraża. No i co to za Kraków? Już bardziej jakie Vegas dla najmłodszych albo może Disneyland…

Nie wiem. Dawno, dawno temu, gdy jechało się do Krakowa ze szkoły, na wycieczkę, to jednak po to, by zaliczyć jakiś teatr, filharmonię, muzeum. Wiadomo, że potem, w czasie wolnym, jedni przepuszczali wszystko na hamburgery, a inni na flipery, ale jednak coś się tej wyższej kultury, czy historii w Krakowie zawsze liznęło. I książkę sobie jakąś zawsze człowiek stamtąd przywiózł. A dziś? Można się nawet nie zorientować, że tam jakieś zabytki mają, bo tu neony, tam lasery, a kawałek dalej wata cukrowa, bańki mydlane i sztandy uginające się od labubu.

Trochę jednak szok, że tyle tego „pod najmłodszych” się namnożyło. A i dorośli (nawet ci w wieku mocno senioralnym) coraz bardziej dziecinnieją. Staruszki w szpitalnych poczekalniach, oglądające na komórkach kotki i grające w kolorowe, oczopląsne gry, to już przecież norma.

Takie mamy czasy. Jak na załączonym poniżej obrazku. Co prawda wakacyjnym, ale jak zapewniają moje "źródła", na początku 2026 roku niewiele się tam zmieniło. Labubów jak mrówków...

«« | « | 1 | » | »»

Piotr Drzyzga

dodane 12.01.2026 12:00

TAGI| FELIETONY, ZJAWISKA KULTUROWE I SPOŁECZNE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Niebanalnie | Ani gniewni, ani święci | Można i tak | Poetycko | Biblia, czy katechizm? | Afterparty | O Frankenstein, o Frankenstein! | Święta z AI | Złoty cielec robi deal | Oto Eco | Festiwale, festiwale

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Zimowo

ks. Leszek Smoliński

Zimowo

Temat pogody jest wykorzystywany przy okazji ostatnich anomalii dość często. A dzieje się w tym temacie niemało.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Protest poparcia w Wielkiej Brytanii dla protestujących w Iranie

Trump wezwał Irańczyków, by przejmowali instytucje, zapowiedział pomoc

Nie wyjaśnił jednak dotąd, o jaką pomoc chodzi.

Słowacja. Spišský Hrad

„Niespotykana fala antychrześcijańskiej przemocy” - raport międzynarodowej organizacji

W 2024 r. w 35 krajach Europy odnotowano 2211 aktów nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 napaści fizyczne.

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Rośnie też odsetek osób zadających sobie pytania o wiarę i doświadczających „głębokiego zachwytu lub zadziwienia wszechświatem” – prym wiodą wśród nich ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.

Kosmos

Asteroida nazwana na cześć polskiej świętej

Wcześniej w podobny sposób został uhonorowany jej spowiednik.

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Zatrważające dane.

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Zachęcały do kupna suplementów diety, lekarstw oraz inwestowania w fundusze.

Floty cieni mają się dobrze.

Floty cieni mają się dobrze.

"Lloyd's List": tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych.

Po śmierci Yeisona Jimeneza

Muzyk, który zginął w katastrofie samolotu, przewidział swoją śmierć

Dokładniej: wyśnił ją.

Protest w Paryżu

Francja: Rolnicy znów w Paryżu

Powodem protestu jest porozumienie UE-Mercosur.

W Pekinie

Chiny: Za czyste powietrze w Pekinie płacą mieszkańcy sąsiedniej prowincji

Wielu rolników nie stać na ogrzanie domów, przez co marzną.

Spaliny

Minister infrastruktury: strefy czystego transportu nie są dobrym rozwiązaniem

Takie strefy w niektórych miastach całej Europy "są wdrażane bardzo ideologicznie".

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-1°C Wtorek
wieczór
-1°C Środa
noc
-1°C Środa
rano
2°C Środa
dzień
wiecej »
 