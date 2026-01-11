Śląskie: Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  

W najbliższy czwartek w Będzinie rozpoczną się finałowe przesłuchania 32. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. To największy przegląd bożonarodzeniowych pieśni w Europie.

Jak podali organizatorzy, na finał przyjedzie 70 solistek i solistów, 10 duetów, 6 tercetów i kwartetów, 21 zespołów wokalnych, 11 zespołów wokalno-instrumentalnych, 9 zespołów folklorystycznych i ludowych oraz 5 chórów. Finaliści, którzy zaprezentują się w Będzinie, zostali wyłonieni w eliminacjach odbywających się w grudniu w kilkudziesięciu miastach.

Przez trzy dni finału będzie można wysłuchać ponad 300 kolęd i pastorałek, zarówno klasycznych, jak i współczesnych. Przed publicznością w będzińskiej Arenie zaprezentują się wykonawcy z Polski, Litwy, Ukrainy i Włoch. Przewodniczącym jury, które oceniać będzie uczestników, jest w tym roku prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Bartosz Listwan - wokalista, kompozytor, autor tekstów, pracownik Instytutu Sztuk Muzycznych UŚ i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a także konsultant wokalny Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Wyniki festiwalu zostaną ogłoszone podczas koncertu galowego w niedzielę późnym popołudniem. Grand Prix festiwalu to 10 tys. zł, ufundowane przez prezydenta Będzina. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny.

Będziński festiwal to największy przegląd bożonarodzeniowych pieśni w Europie, a zarazem jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w kraju. Jego historia rozpoczęła się w 1995 r. w najstarszym kościele w Będzinie - parafii Świętej Trójcy. Jak podają organizatorzy, pomysł wziął się z zapału młodzieży i wikarego parafii ks. Piotra Pilśniaka. Już do pierwszego festiwalu zgłosiło się 116 uczestników. Od dziewiątej edycji liczba solistów, duetów i grup nie spada poniżej tysiąca. Od początku festiwalu wzięło w nim udział ok. 40 tys. uczestników. Patronem przeglądu jest wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy w Będzinie, zmarły w 2006 r. ks. Kazimierz Szwarlik. (PAP)

kon/ miś/