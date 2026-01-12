info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Hamas przygotowuje się do oddania władzy
rss newsletter facebook twitter

Hamas przygotowuje się do oddania władzy

W obozie Khan Younis  
HAITHAM IMAD /PAP/EPA W obozie Khan Younis
Wiatr i deszcze zniszczyły namiot jednej z rodzin

Niebawem ma powstać palestyński rząd technokratów.

Hamas rozkazał wszystkim kontrolowanym przez siebie agencjom rządowym w Strefie Gazy, by przygotowały się do przekazania władzy planowanemu technokratycznemu rządowi palestyńskiemu na tym terytorium - podał rzecznik tej palestyńskiej organizacji Hazem Kasem, cytowany przez media w Izraelu.

Plan dla Strefy Gazy, przedstawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa, przewiduje powołanie Rady Pokoju, która będzie nadzorować technokratyczny rząd palestyński złożony z Palestyńczyków zatwierdzonych przez Izrael po weryfikacji na podstawie przedstawionej listy - przypomniał dziennik "Jerusalem Post".

Przekazane przez Hamas instrukcje mają "zagwarantować powodzenie prac tego organu, zgodnie z wyższym interesem Palestyny ??i wdrażaniem planu, który zakończył wojnę w Strefie Gazy i został podpisany w Szarm el-Szejk" - przekazała agencja prasowa Hamasu SAFA.

Szefem Rady Pokoju zostanie były wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow. W czwartek spotkał się z nim premier Izraela Benjamin Netanjahu, który podkreślił, że "Hamas musi zostać rozbrojony, a Strefa Gazy zdemilitaryzowana zgodnie z 20-punktowym planem prezydenta Trumpa". W piątek Mładenow rozmawiał z urzędnikami Autonomii Palestyńskiej.

W grudniu media informowały, że USA uzyskały zobowiązanie ze strony Egiptu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, że ich przywódcy dołączą do Trumpa w Radzie Pokoju. Izraelskie media przytaczały wówczas opinię, że Rada w dużej mierze będzie mieć symboliczny charakter, a rzeczywista odpowiedzialność za zarządzanie i nadzór nad Strefą Gazy będzie spoczywać na komitecie wykonawczym, w którego skład wejdzie specjalny wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, doradca Trumpa Jared Kushner, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair i Mładenow.(PAP)

os/ akl/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.01.2026 08:50

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, ORGANIZACJE, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, TERRORYZM, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Floty cieni mają się dobrze. | Francja: Rolnicy znów w Paryżu | Spotkanie Rubio z władzami Danii i Grenlandii w środę w Waszyngtonie | Chiny: USA nie powinny używać innych państw jako wymówki dla realizacji własnych celów | Watykan: Dyskretna dyplomacja Leona XIV
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Zimowo

ks. Leszek Smoliński

Zimowo

Temat pogody jest wykorzystywany przy okazji ostatnich anomalii dość często. A dzieje się w tym temacie niemało.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Protest poparcia w Wielkiej Brytanii dla protestujących w Iranie

Trump wezwał Irańczyków, by przejmowali instytucje, zapowiedział pomoc

Nie wyjaśnił jednak dotąd, o jaką pomoc chodzi.

Słowacja. Spišský Hrad

„Niespotykana fala antychrześcijańskiej przemocy” - raport międzynarodowej organizacji

W 2024 r. w 35 krajach Europy odnotowano 2211 aktów nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 napaści fizyczne.

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Wielka Brytania: Ogromny wzrost sprzedaży Biblii

Rośnie też odsetek osób zadających sobie pytania o wiarę i doświadczających „głębokiego zachwytu lub zadziwienia wszechświatem” – prym wiodą wśród nich ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat.

Kosmos

Asteroida nazwana na cześć polskiej świętej

Wcześniej w podobny sposób został uhonorowany jej spowiednik.

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Drastycznie rośnie liczba dzieci uśmierconych w polskich szpitalach. Główny powód: aborcja z „przyczyn psychicznych”

Zatrważające dane.

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Rzecznik arch. krakowskiej: reklamy z udziałem kard. Rysia to deepfake

Zachęcały do kupna suplementów diety, lekarstw oraz inwestowania w fundusze.

Floty cieni mają się dobrze.

Floty cieni mają się dobrze.

"Lloyd's List": tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych.

Po śmierci Yeisona Jimeneza

Muzyk, który zginął w katastrofie samolotu, przewidział swoją śmierć

Dokładniej: wyśnił ją.

Protest w Paryżu

Francja: Rolnicy znów w Paryżu

Powodem protestu jest porozumienie UE-Mercosur.

W Pekinie

Chiny: Za czyste powietrze w Pekinie płacą mieszkańcy sąsiedniej prowincji

Wielu rolników nie stać na ogrzanie domów, przez co marzną.

Spaliny

Minister infrastruktury: strefy czystego transportu nie są dobrym rozwiązaniem

Takie strefy w niektórych miastach całej Europy "są wdrażane bardzo ideologicznie".

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Mur z 2 tys. cegieł i kapsuła z kluczami. W Watykanie trwa zamurowywanie drzwi świętych

Trwa zamurowywanie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W połowie stycznia odbędzie się ryt zamurowania kapsuły zawierającej akt Rogito – informujący o zamknięciu Drzwi Świętych przez Papieża Leona XIV oraz pamiątek z Jubileuszu Nadziei.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 13.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-1°C Wtorek
wieczór
-1°C Środa
noc
-1°C Środa
rano
2°C Środa
dzień
wiecej »
 