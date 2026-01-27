info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Rusza proces przygotowań do Jubileuszu 2033 roku
rss newsletter facebook twitter

Rusza proces przygotowań do Jubileuszu 2033 roku

Rusza proces przygotowań do Jubileuszu 2033 roku  
Fot. Vatican Media

Dopiero zakończył się Jubileusz Nadziei 2025 roku, ogłoszony przez papieża Franciszka, a już zaczynają się stopniowo przygotowania do Jubileuszu Odkupienia, który ma się odbyć w 2033 roku – dwa tysiące lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W Watykanie gościła międzynarodowa delegacja „Journey to Redemption 2033 (J2R2033)”, kierowana przez bp. Mikela Garciandíę Goñiego, biskupa Palencji w Hiszpanii.

Delegacja, która odpowiada za promocję globalnego projektu „Rzym 25 – Santiago 27 – Jerozolima 33”, spędziła tydzień w Rzymie na spotkaniach roboczych. Celem było określenie procesu przygotowań do Nadzwyczajnego Jubileuszu 2033 roku.

Dyskusja nad planem przygotowań

Zaplanowano spotkania z dykasteriami Kurii Rzymskiej zaangażowanymi w organizację Roku Świętego, aby zapewnić przygotowanie wieloaspektowe, przekrojowe i teologicznie solidne, adekwatne do powszechnego wymiaru tego wydarzenia.

„Rzym 25 – Santiago 27 – Jerozolima 33”, to inicjatywa zrodzona w ramach Konferencji Episkopatu Hiszpanii i wspierana przez liczne diecezje, ruchy kościelne oraz europejskie Konferencje Episkopatów.

Zachęta Papieża Leona XIV

Do wspólnego uczestnictwa w Jubileuszu Odkupienia, w wymiarze ekumenicznym, zachęcił też wszystkie Kościoły i wyznania chrześcijańskie Papież Leon XIV. Mówił o tym już podczas podróży apostolskiej do Turcji i starożytnej Nicei w listopadzie 2025 roku. Papież pragnie, aby w 2033 roku w Jerozolimie spotkali się wszyscy chrześcijanie, na wspólnych uroczystościach jubileuszowych.

 

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 27.01.2026 14:19

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 