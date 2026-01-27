Rusza proces przygotowań do Jubileuszu 2033 roku  

Dopiero zakończył się Jubileusz Nadziei 2025 roku, ogłoszony przez papieża Franciszka, a już zaczynają się stopniowo przygotowania do Jubileuszu Odkupienia, który ma się odbyć w 2033 roku – dwa tysiące lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W Watykanie gościła międzynarodowa delegacja „Journey to Redemption 2033 (J2R2033)”, kierowana przez bp. Mikela Garciandíę Goñiego, biskupa Palencji w Hiszpanii.
Delegacja, która odpowiada za promocję globalnego projektu „Rzym 25 – Santiago 27 – Jerozolima 33”, spędziła tydzień w Rzymie na spotkaniach roboczych. Celem było określenie procesu przygotowań do Nadzwyczajnego Jubileuszu 2033 roku.
Dyskusja nad planem przygotowań
Zaplanowano spotkania z dykasteriami Kurii Rzymskiej zaangażowanymi w organizację Roku Świętego, aby zapewnić przygotowanie wieloaspektowe, przekrojowe i teologicznie solidne, adekwatne do powszechnego wymiaru tego wydarzenia.
„Rzym 25 – Santiago 27 – Jerozolima 33”, to inicjatywa zrodzona w ramach Konferencji Episkopatu Hiszpanii i wspierana przez liczne diecezje, ruchy kościelne oraz europejskie Konferencje Episkopatów.
Zachęta Papieża Leona XIV
Do wspólnego uczestnictwa w Jubileuszu Odkupienia, w wymiarze ekumenicznym, zachęcił też wszystkie Kościoły i wyznania chrześcijańskie Papież Leon XIV. Mówił o tym już podczas podróży apostolskiej do Turcji i starożytnej Nicei w listopadzie 2025 roku. Papież pragnie, aby w 2033 roku w Jerozolimie spotkali się wszyscy chrześcijanie, na wspólnych uroczystościach jubileuszowych.
