Papież Leon XIV: chrześcijaństwo zaczyna się tam, gdzie kończy się minimum
Papież Leon XIV: chrześcijaństwo zaczyna się tam, gdzie kończy się minimum

Papież Leon XIV: chrześcijaństwo zaczyna się tam, gdzie kończy się minimum  
Vsatican News Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański.

Nie wystarczy unikać zła i spełniać religijne obowiązki – chrześcijanin jest wezwany do miłości większej niż sama sprawiedliwość. Podczas modlitwy Anioł Pański papież Leon XIV przypomniał, że Ewangelia prowadzi do relacji pełnej czułości, szacunku i odpowiedzialności, szczególnie w codziennych relacjach, takich jak małżeństwo czy sposób mówienia o drugim człowieku.

Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której zawarty jest fragment Kazania na górze i podkreślił, że jest w nim zawarte zaproszenie Jezusa, do odkrycia sensu przykazań Bożych. „Nie służą one zaspokojeniu zewnętrznej potrzeby religijnej, żeby poczuć się w porządku wobec Boga, ale temu, żeby wprowadzić nas w relację miłości z Bogiem i z braćmi" – wyjaśnia Leon XIV.

Miłość – pełnią sprawiedliwości 

Odwołując się do ewangelicznych przykładów, Papież zaprasza do starania się o „większą sprawiedliwość", która nie ogranicza się do przestrzegania przykazań, „ale otwiera nas na miłość i angażuje nas w miłość". Przypomina, że Prawo Boże prowadzi nas do poznania Boga, a każde przykazanie prowadzi nas do coraz większej miłości, która wykracza poza zwykłą sprawiedliwość. „Nie wystarczy minimalna sprawiedliwość – potrzeba wielkiej miłości, która jest możliwa dzięki Bożej mocy" – podkreśla Ojciec Święty. 

Życzliwość w słowach, jedność w małżeństwie

Aby zilustrować różnicę, między minimalną sprawiedliwością, a relacją opartą na miłości, Leon XIV podaje dwa przykłady. Pierwszy, dotyczy unikania agresji. „Nie wystarczy fizycznie nie zabić osoby, jeżeli później zabijam ją słowami albo nie szanuję jej godności" – mówi. Kolejny przykład mówi o relacjach małżeńskich: „Nie wystarcza być formalnie wiernym współmałżonkowi i nie popełniać cudzołóstwa, jeżeli w tej relacji brakuje wzajemnej czułości, słuchania, szacunku, troszczenia się o nią lub o niego i podążania razem we wspólnym projekcie" – przestrzega. 

Na zakończenie zawierzył wiernych wstawiennictwu Maryi, aby pomogła im „wejść w logikę Królestwa Bożego i żyć jego sprawiedliwością". 

Dorota Abdelmoula-Viet

VATICANNEWS.VA |

dodane 15.02.2026 12:17

TAGI| ANIOŁ PAŃSKI, LEON XIV, ROZWAŻANIA

