info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV do skautów: Europa potrzebuje chrześcijańskich korzeni, nie tylko wspólnego rynku
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV do skautów: Europa potrzebuje chrześcijańskich korzeni, nie tylko wspólnego rynku

Leon XIV do skautów: Europa potrzebuje chrześcijańskich korzeni, nie tylko wspólnego rynku  
Vatican Media Spotkanie papieża ze Skautami Europy.

Skauting pomaga wychowywać młodych ludzi do odpowiedzialności, służby i dojrzałej wiary – podkreślił papież Leon XIV podczas spotkania ze Skautami Europy. Ojciec Święty zwrócił także uwagę na rolę ruchu skautowego w budowaniu Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, a nie wyłącznie na interesach gospodarczych.

Jak informuje Vatican News, okazją do spotkania z Ojcem Świętym był jubileusz 50-lecia działalności włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, zrzeszonego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego, która, jako stowarzyszenie na prawie papieskim zrzesza na Starym Kontynencie ponad 75 tys. osób.

Leon XIV zwrócił uwagę na to, że obchody te celebrowane są niedługo po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i życzył skautom, aby stały się one dla nich „nową Pięćdziesiątnicą", a dary otrzymane od Zmartwychwstałego Chrystusa pomagały im w odkrywaniu wciąż nowych sposobów świadczenia o pięknie wiary. To właśnie kreatywności i skuteczności wychowania młodych ludzi w zachwycie wiarą i ku dojrzałości chrześcijańskiej, poświęcił przemówienie, skierowane do uczestników audiencji. 

Chwaląc metodę skautowską, opartą na katolickiej nauce społecznej oraz intuicjach twórcy skautingu, lorda Roberta Baden-Powella, Papież docenił cenny przykład, jakim dla młodych ludzi jest spójność życia ich wychowawców i instruktorów. 

„Razem z nimi przeżywajcie piękno wiary w codziennych gestach i we wspólnej modlitwie, w sakramentach oraz w rozeznawaniu powołania każdego człowieka – zachęcał Leon XIV. – Odpowiadajcie hojnie na wezwanie Chrystusa, który zaprasza was do zdobywania szczytów, wypływania na głębię i wspólnego podążania drogą cnoty". 

Ojciec Święty podkreślił również, że metoda wychowawcza Skautów Europy stawia w centrum osobę ludzką, a troska o jak najpełniejszy rozwój młodych ludzi wyraża się w odrębnej formacji dla chłopców i dziewcząt, która pozwala lepiej skupić się na ich specyficznych potrzebach. 

„Takie odkrywanie podstawowych cech bycia kobietą i bycia mężczyzną stanowi przygotowanie do autentycznego i świadomego spotkania z drugim człowiekiem, sprzyjającego wzajemnemu dojrzewaniu. Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju" – docenił Papież. 

„W tym tak złożonym momencie dziejowym, doceniam również wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego, nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu" – mówił Papież. Podkreślił, że wychowanie do bezinteresownej i odpowiedzialnej służby, prowadzi do spotkania z Bogiem, jako prawdziwym Wychowawcą wszystkich pokoleń. 

źródło: Vatican News

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 01.06.2026 13:16

TAGI| LEON XIV, PAPIEŻ, SKAUCI EUROPY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV: Rodzina nie przetrwa bez miłości, która potrafi się poświęcać | Za murami klasztorów trwa wyjątkowa mobilizacja. Hiszpańskie zakonnice przygotowują różańce dla pielgrzymów | Leon XIV: Demokracja słabnie, gdy człowiek zapomina o swoim Stwórcy | Papież do charyzmatyków: mniej autopromocji, więcej Ewangelii | Amerykańskie komentarze do nowej encykliki „Magnifica humanitas”

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 