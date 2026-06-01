Skauting pomaga wychowywać młodych ludzi do odpowiedzialności, służby i dojrzałej wiary – podkreślił papież Leon XIV podczas spotkania ze Skautami Europy. Ojciec Święty zwrócił także uwagę na rolę ruchu skautowego w budowaniu Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, a nie wyłącznie na interesach gospodarczych.

Jak informuje Vatican News, okazją do spotkania z Ojcem Świętym był jubileusz 50-lecia działalności włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, zrzeszonego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego, która, jako stowarzyszenie na prawie papieskim zrzesza na Starym Kontynencie ponad 75 tys. osób.

Leon XIV zwrócił uwagę na to, że obchody te celebrowane są niedługo po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i życzył skautom, aby stały się one dla nich „nową Pięćdziesiątnicą", a dary otrzymane od Zmartwychwstałego Chrystusa pomagały im w odkrywaniu wciąż nowych sposobów świadczenia o pięknie wiary. To właśnie kreatywności i skuteczności wychowania młodych ludzi w zachwycie wiarą i ku dojrzałości chrześcijańskiej, poświęcił przemówienie, skierowane do uczestników audiencji.

Chwaląc metodę skautowską, opartą na katolickiej nauce społecznej oraz intuicjach twórcy skautingu, lorda Roberta Baden-Powella, Papież docenił cenny przykład, jakim dla młodych ludzi jest spójność życia ich wychowawców i instruktorów.

„Razem z nimi przeżywajcie piękno wiary w codziennych gestach i we wspólnej modlitwie, w sakramentach oraz w rozeznawaniu powołania każdego człowieka – zachęcał Leon XIV. – Odpowiadajcie hojnie na wezwanie Chrystusa, który zaprasza was do zdobywania szczytów, wypływania na głębię i wspólnego podążania drogą cnoty".

Ojciec Święty podkreślił również, że metoda wychowawcza Skautów Europy stawia w centrum osobę ludzką, a troska o jak najpełniejszy rozwój młodych ludzi wyraża się w odrębnej formacji dla chłopców i dziewcząt, która pozwala lepiej skupić się na ich specyficznych potrzebach.

„Takie odkrywanie podstawowych cech bycia kobietą i bycia mężczyzną stanowi przygotowanie do autentycznego i świadomego spotkania z drugim człowiekiem, sprzyjającego wzajemnemu dojrzewaniu. Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju" – docenił Papież.

„W tym tak złożonym momencie dziejowym, doceniam również wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego, nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu" – mówił Papież. Podkreślił, że wychowanie do bezinteresownej i odpowiedzialnej służby, prowadzi do spotkania z Bogiem, jako prawdziwym Wychowawcą wszystkich pokoleń.

źródło: Vatican News